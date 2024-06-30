送上花朵收下报道 边佑锡与早报交换礼物

因韩剧《背着善宰跑》（Lovely Runner）人气急升的韩国新晋男神边佑锡（Byeon Woo-seok），6月30日首次在新加坡举办粉丝见面会。见面会前，他先与本地媒体见面。

边佑锡以一袭黑色西装登场，走到媒体区将准备好的小花束一一递给记者。《联合早报》记者也借机送上两份提前准备好的礼物——他早前登上早报副刊封面的报道（6月26日的报道），以及呼应他剧中角色所属乐团名字的糖果。边佑锡见状，露出笑容，开心收下。

边佑锡在记者会上给媒体送花束。（曾慧仪摄）

边佑锡29日下午抵新，通过樟宜机场贵宾通道离开机场。他在30日中午的记者会上说，自己前一晚睡得很好，所以感觉状态很好，“迫不及待要见到狮城的粉丝，和他们度过愉快的时光。他们花费时间、金钱和心力来看我，我不想浪费这份心意。”

他最想尝试的新加坡美食是辣椒螃蟹和海南鸡饭，但他有一个住在新加坡的朋友跟他说，其实新加坡好吃的不止这些，“朋友大概列了十几个餐馆的清单给我，有机会的话，我都想要尝试。”

记者会上，边佑锡登场时，媒体有些“反应不过来”，没来得及给他掌声。不晓得他会不会因此对新加坡媒体留下“害羞”的印象。

想当“浪漫喜剧天才”

32岁的边佑锡从模特儿转战戏剧圈，苦熬八年，终于迎来《背着善宰跑》的人生角色“柳善宰”。被媒体问及这部剧为他的人生带来哪些转变，他略带腼腆地说：“可以在不同地方办粉丝会，还有像现在一样和不同地方的媒体见面。”

边佑锡的新加坡站“Summer Letter”粉丝见面会，是继台北、曼谷、马尼拉和雅加达后的第五站。他说透过不同地方的见面会，看到了不同的文化，也了解到不同地方的人们表现爱的方式不一样。

边佑锡过去曾在访问中说，希望透过《背》赢得“浪漫喜剧天才”的封号。早报问他接下来打算如何维持这个称号，他笑答：“其实那时候被问这道题时，有点慌张。我不觉得自己是浪漫喜剧天才，但如果有人这么叫我的话，我很感谢。在拥有这个称号之前，我会更全力以赴，用心准备好每一部作品。”

不想局限自己的角色

边佑锡分享接到《背》大结局剧本时的感触，“明明是很幸福的结局，但身为边佑锡来看，却觉得有些悲伤。”他透露当时和编剧通了很长的电话，帮助自己理清情绪。

接下来是否会继续接演浪漫喜剧？边佑锡坦言，《背》改变了他的想法。“之前我想要尝试动作、科幻类，但透过《背着善宰跑》，我看到自己如此沉浸在角色当中，我就不想依据类型选择下一步作品。但我很喜欢浪漫喜剧，所以很高几率会是（浪漫喜剧），但我真的不想局限自己。”