《奔跑吧》Baby仍被打马赛克 回归似无望

（综合讯）中国女星Angelababy（杨颖，Baby）2023年被抓包看韩国人气女团Blackpink成员Lisa在巴黎演出的“疯马秀”，疑似遭到软封杀，并离开多年参与的综艺节目《奔跑吧》。

随着今年（2024年）年初她的微博帐号禁言解封后，不少网民和粉丝期待她能回归，怎料在最新一期节目回顾时，她的旧画面仍被打上马赛克，让不少网民相当失望。

Baby（左）与爱马仕总监Michael Coste合照。（取自Michael Coste IG）

《奔跑吧》最新一季日前播出回顾画面，节目组特意在Baby身上打上马赛克，间接证实了她回去该节目的可能性似乎不大。一些网民感叹“曾经的综艺女王，如今沦为被打马赛克的地步”、“大宝贝真结束了…”、“劣迹艺人嘛正常”、“不是允许她出来了，不过电视台确实很现实”。

虽然Baby复出后有出席活动，但却没有参与任何商业活动，也没有节目邀请她，大多都是以嘉宾身分参加活动。不过，她依旧活跃于时尚圈，爱马仕总监Michael Coste日前在社交网晒出两人在巴黎的合照，立即登上微博热搜。

Angelababy昨作客受争议网红直播间带货，遭网民酸。（互联网）

Baby加入直播带货 遭网亏“Low掉”

另外，久未出现商业活动的Baby，在29日却罕见与“快手一哥”辛巴（辛有志）一起直播带货，因辛巴曾被批评炫富、卖假燕窝遭罚款，不少网友酸Baby“自降咖位”、“Low掉了”，她的粉丝则护航她作为品牌代言人，只是履行职责，更何况很多明星自己都在直播带货。

尽管她近来曝光度不比以往，人气还是不容小觑，这场直播在线观看人数超过100万，进行40多分钟销售额突破1700万人民币（约317万新元）。