UFM100.3节目排阵大洗牌 黄文鸿暂留守不过台

电台UFM100.3节目排阵大调动！随着两名DJ刘伟龙和李庆鸿6月底离职，UFM100.3的节目排阵大洗牌，7月1日起，早班由叶丽梅、张承尧和詹靖禾主持；退居幕后一年多的李欣盈“重出江湖”独掌午班时段；罗克敏和苏于玲继续独挑大梁，不过节目时段有变，会分别主持下午班和晚班。“一哥”黄文鸿则添新搭档，与新人沈嘉怡主持傍晚班。

黄文鸿接受《联合早报》访问谈新电台排阵时透露，刚跟电台续约两年，“我没有打算走，因为这两年过得很开心。”他直言原先有过档姐妹台96.3好FM的想法，不过现在会先缓一缓。

他说，现在所做的内容本来适合好FM的听众年龄层，而且总要把自己在UFM的位置让出来。“这边（UFM）需要年轻人。其实伟龙和庆鸿走了，我没有难过，他们走了就有位置空出来，新人才可以进来。只是他们‘拖’了我一下，我本来一只脚已经过去好FM了！”

詹靖禾（左图左起）加入早班，与叶丽梅和张承尧搭档。黄文鸿（右图左）继续坐镇傍晚班，搭档新人沈嘉怡（右图右）。（电台UFM100.3提供）

提及新排阵，黄文鸿认为有的班次很久没有调整，经这次变动或许会擦出新火花。另一方面，他正在积极栽培与物色新人，“我们也有考虑加入一些新成员，但这么短的时间匆忙推出，他未必适合我们，我们也未必适合他。现在的排阵很好，我们也可以慢慢找合适的新人。”

詹靖禾逃离黄文鸿“魔掌”

在全新排阵中，退居幕后的李欣盈“重出江湖”，詹靖禾由傍晚班调至早班，苏于玲则独挑晚班大梁。

黄文鸿笑言，过去两年的傍晚班搭档詹靖禾可能想逃离他的“魔掌”，一早表明愿意调至早班。他也认为詹靖禾在早班的发挥空间更大，“我觉得靖禾现在是稳定中求突破，不宜跟我搭太久。”

提到新搭档，他说其实沈嘉怡是“最可怜的”。“她现在每天给我磨（炼），被我讲！她正式进来（电台）大概两年了，当然还有进步的空间，不过她胜在年轻又很好学，是一个没有心机的傻妹子。”

有了新排阵，自然有新的节目名称。除了晚班，其他节目名称都出自黄文鸿。他说：“为克敏的节目时段取名‘一搭子 下午茶’，是希望帮克敏找到一个搭子，一个嘉宾主持之类的。克敏自己主持时很淑女，跟别人搭档就变成‘疯婆子’，我想看她变‘疯婆子’！我们在为她找搭子。”

罗克敏（左）和苏于玲继续独挑大梁，不过节目时段有变。（电台UFM100.3提供）

黄文鸿对新排阵有信心，“听众不会觉得丢失什么东西，虽然少了两个人，但还是有值得大家期待的东西。”

李欣盈要听众心灵满满

李欣盈2022年9月退居幕后专注于副音乐总监的工作，过去一年半虽然未有固定节目时段，但碰上罗克敏或苏于玲放假，她有时会代班，更不曾缺席任何UFM100.3的公开活动。

她接受《联合早报》访问时说，感觉退居幕后没有很久，但一转眼已近两年，女儿也已经4岁了。“之前做幕后工作时，感觉可以专心做一件事很棒，但是偶尔会想念主持。这次回来，又有点担心音乐的部分忙不过来，怕两头不到岸，但会尽力做好。”

李欣盈期待正式重返主持岗位，与听众互动。（电台UFM100.3提供）

她坦言喜欢跟听众互动，退居幕后少了与听众聊天互动的机会，所以对于正式重返主持岗位有所期待。至于如何兼顾副音乐总监的工作，她笑回：“既来之则安之。”

她的新节目内容主打一些音乐背后的故事和心灵小故事，她也会分享一些正能量的新闻和趣闻，“早上那段时间还是需要阳光，节目的能量不会太低，会让听众有午餐饱饱心灵满满的感觉。”

电台UFM100.3新排阵

The Play Show（早上6时至10时）／张承尧、叶丽梅、詹靖禾

我是你的咖啡音（上午10时至下午1时）／李欣盈

一搭子 下午茶（下午1时至4时）／罗克敏

啦啦啦4到8（下午4时至晚上8时）／黄文鸿、沈嘉怡