花儿与少年·好友记

Hub都会台（星和Ch825） 晚上8.00

主持：秦海璐、秦岚、辛芷蕾、赵昭仪、王安宇、胡先煦、张凯丽、刘涛、张翰、 杨祐宁、江疏影、古力娜扎。花少5季嘉宾再次聚首，各季花少团代表相约同游，担任探路使者团，探访泰国、新加坡、法国等多个与“一带一路”合作的国家。四天三夜的行程中，他们了解特色文化，结交当地好友，最终以“好友旅行指南”形式，为渴望出行的观众制定四段有趣美好的友谊之旅。

哥哥你别跑

Viu 已上线

《哥哥你别跑》讲述一对没有血缘关系的兄弟的故事。（Viu提供）

台湾校园剧。高中生苏御（张炯敏饰）与父亲过着节俭却温馨的日子，某天，他离异多年的母亲改嫁给富豪，对方的儿子吴比（徐滨饰）与自己同龄，两人成为同班同学。一个是孤傲高冷的学霸，一个是蛮横无理的学渣，水火不容的他们并不知道对方的身份，他们的关系会演变成什么样子呢？

阿顺有煮意2

8频道 晚上8.00

双“黄”黄思恬和黄俊雄来咯！两人刚抵达顺室，就与阿顺聊个没完，殊不知一位神秘嘉宾已悄悄出现在他们后面，他就是久违的张振煊。四人趁着这次的聚会叙旧聊天，阿顺也让三位顺客动手抓海鲜，过程中不断听见两个人的惨叫声，到底是谁在惨叫？

超细胞新人类 Supacell

Netflix 已上线

讲述五个平凡人无意间获得超能力，他们除了都是来自伦敦南部的黑人，几乎毫无共通点。一个名叫麦可拉萨奇的男子为了拯救心爱的女人，必须设法让这五人团结起来。

四分之3

Eazie TV·客家电视 晚上10.00

主演：侯彦西、林鹤轩、特蕾沙、吴承洋、黄志玮。台湾偶像剧，讲述和宇被迫接手家里的卖菜车生意，加上面对因为他跛脚而过度保护他的母亲，和宇心中渐渐对家乡有所排斥。直到遇见驻村艺术家玟萱，她是第一个不把和宇跛脚当回事的女孩，她在和宇混乱的世界里开了一扇窗，帮助他重新理解所谓的家庭。以客家语和华语播出，附中文字幕。