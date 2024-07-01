边佑锡太“宠粉” 主动要求与粉丝自拍

32岁韩国新晋男神边佑锡星期日（6月30日）在新加坡博览中心3A厅（Singapore Expo Hall 3A）举办“Summer Letter”粉丝见面会。这是他首次来新会粉丝，也是他第一次到访狮城。原定于傍晚6时开场，见面会误点近一小时，近晚上7时才正式开始。

边佑锡以蓝白条纹长袖登场，向台下等候多时的粉丝说：“我很期待这次的见面，希望和我一起的瞬间可以成为你们美好的回忆”，不忘嘴甜地说：“为了见你们，这是我第一次来新加坡。昨天有机会出门走走，我觉得新加坡很漂亮，希望以后有机会可以私下来玩。”

主动要求与粉丝自拍

宠粉事迹遍布全网的边佑锡此趟来新也刷新了记者对宠粉一词的认知。见面会上有个环节邀请幸运粉丝与边佑锡一起搬演《背着善宰跑》的经典片段。完成任务后，主持人请粉丝下台，边佑锡突然拿出手机主动问道：“能不能用我的手机和我自拍一张？”立即引来现场粉丝的高声尖叫，他之后更一一询问每名被抽中上台的幸运粉丝想要怎么样的自拍姿势。

令记者印象深刻的还有边佑锡在选出幸运粉丝后，等待粉丝走上台期间到后台补妆作整理，正当主持人想要把海报送给粉丝时，边佑锡即刻返回舞台用手比了比阻止的动作，“我想要亲自给（礼物）”。一个简单的举动，看出他珍惜粉丝的心意。

被粉丝应援视频暖哭

在《背着善宰跑》担任乐团“Eclipse”主唱的边佑锡也在粉丝会现场大秀歌喉，演唱了三首戏剧OST“Loveholic”“I Think I Did”及“Sudden Shower”。稍显可惜的是，现场音响设备不佳，导致演出效果大打折扣，这在后面两首抒情歌曲上尤其明显。

偶像在台上倾尽全力演出，新加坡的“邮筒”们（粉丝名称）也诚意满满，特别准备应援视频，用韩语道出对偶像的祝福和支持，“记得我们一直在你身边”，“尽情做你想做的事，我会一直为你应援”，“10周年、20周年，都在粉丝见面会上见”等。感性的边佑锡在视频还没播完就已经感动落泪，自台北场的巡演场场都哭了，令不少粉丝开偶像玩笑：“这根本亚洲巡哭。”

为此次应援做准备的新加坡应援团队接受《联合早报》访问时说，他们在准备应援视频时接到了超过100则视频及信件，但碍于视频的时长，他们在挑选内容的过程上比较困难。被记者问及是否有预料到边佑锡会感动落泪？粉丝团队说：“他是个很感性的人，尤其是在与粉丝相关的事情上。所以我们有预料到他会感动，但没想到会哭成这样。”

印度尼西亚粉丝特别飞来新加坡参与粉丝见面会。（受访者提供）

另外，有一群约50人的印度尼西亚粉丝自发性组团，特别飞来新加坡参与粉丝见面会。其中一名粉丝Sheila Al Wahida告诉早报，他们在印尼场的“抢票大战”败下，转战抢购新加坡场的门票。“我们在主办方社媒下留言，慢慢地通过通讯软体聚集在一起。”

见面会结束后，有粉丝在主办方的社媒投诉，指换票入场的过程混乱，导致见面会晚了一小时才开场。对此，主办方Three Angles Production回应早报的询问时回答：“晚开场有两个原因，一是为了确保所有观众都安全入座，二是技术上发生问题造成延误。”