娱乐吃瓜：被说只能演好“魏璎珞” 吴谨言自认长相不会辜负观众

中国女星吴谨言2018年凭借宫斗剧《延禧攻略》大火，随后经历了长达六年的事业低谷期。近日，她主演的古装复仇剧《墨雨云间》开播即爆火，让她再度迎来事业的“第二春”。

自《延》后，吴谨言后续的作品都未能掀起水花，不少网民直言她无法超越“魏璎珞”一角。对此，吴谨言接受《联合早报》访问时说，她不介意别人将她定格在这一角色上。“这也是对我表演的认可。遇到魏璎珞是我的幸运，能通过魏璎珞被大家认识更是我的荣幸。” 她接受中国媒体访问时也说，没想到观众会拿她之后拍的剧和《延》做对比，“这部剧的标准太高了，可遇不可求。”

《墨》开播后热度不俗，成为2024年优酷热度值最快破万剧集，与之相关的话题不断横扫热搜榜。因该剧和《延》同为复仇爽剧（即通过主角雷厉风行的复仇，给观众带来爽感的剧），网民大赞吴谨言演这类角色特别“带感”，还说复仇爽剧就是她的“统治区”。

问她是否同意网民的评价？她侧面回应道：“观众应该都想把所有仇恨交给我，我长了一张不会辜负观众的脸，哈哈。有些时候，你像这个角色就已经对了七八成了，角色和演员的契合度对表演的确有加成作用。”

她也说，观众的期待对她来说是一大推动力，“我知道很多观众都喜欢看爽剧，所以拍的时候也很有动力，想把这种爽感带给大家。”

虽然演起复仇爽剧得心应手，但吴谨言不希望被局限于此，“我会努力证明自己不只是能够演绎这一类角色，让观众看到更多不同的我。”

自认乐天派

吴谨言（右）自认私下性格较开朗。左为《墨雨云间》男主王星越。（取自吴谨言微博）

同为复仇剧，《延》和《墨》的女主都是有仇必报，不好惹的人，不少剧迷也将《墨》女主薛芳菲称为“魏璎珞第二”。对此，吴谨言认为二者有相似也有不同：“薛芳菲是温柔坚定版的魏璎珞。”

吴谨言两次出演复仇剧反响都不错，网民形容她自带“不服输的劲儿”。记者好奇，她将这两朵“复仇黑莲花”演绎得惟妙惟肖，是否本色演出？“我和她们底色有一些相似之处吧，因为我是狮子座，有时候认定的事情也会有一点执拗。但我比较大大咧咧、开朗快乐，做不到像她们一样心思缜密。”

她也说，演复仇角色时总得设法激起恨意的情绪，所以在生活里反而很淡定，“我生活中非常的peace（平静），因为仇恨都给了角色，已经恨不动了。”

最困难部分：抗住怼脸拍

观众吐槽《墨雨云间》的怼脸镜头太多。（互联网）

《墨》以节奏快、反转多的剧情吸引大批观众，还有人调侃此剧是古代版《回家的诱惑》，直呼“没有人能够拒绝‘前妻反杀绿帽男’的剧情”。但不少人也吐槽剧里太多怼脸镜头，演员的脸凑太近时有些恐怖。还有人指出，如此近距离的拍摄，让演员脸上的皱纹、毛孔，甚至是卡粉等状态都一览无遗，影响观感。

观众看得辛苦，演员拍得也辛苦。被问及拍摄《墨》时最困难的部分是什么，吴谨言直言是要扛住怼脸拍！

她感叹道：“薛芳菲是一个复杂的角色，我经常要在一场戏里表达出很多层情绪。加上导演非常喜欢用怼脸的拍摄和长推进镜头，是一种新的尝试，也需要更丰富和有层次的表演，才能扛住。”

现年34岁的吴谨言比男主王星越大了整整12岁，导演于正先前甚至因此考虑过要换演员阵容，但最后还是定下了两人。剧集播出后，网民大赞于正眼光毒辣，两名主演同框时完全看不出年龄差。而对两人不熟悉的观众听说两人之间有12岁的年龄差距时，第一反应居然是“王星越保养得不错”，下意识觉得吴谨言是更年轻的那个。

记者问吴谨言如何保养得那么年轻，她幽默回答：“我觉得还好吧，毕竟星越才是那个被误认年龄的，我们俩的年龄差距不明显，主要还是他的功劳，哈哈。”

观众可以在优酷和星和视界的Asian+ VOD 随选观看《墨雨云间》。