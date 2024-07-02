宠他，还是爱我（首播）

8频道 晚上9.00

主演：周智慧、张奕恺、蔡琦慧、谢俊峰。故事围绕三对不同婚龄的夫妻，有甜蜜新婚，有孩子牵绊的晚婚，有失去激情的老夫老妻。透过宠物，重新审视他们的婚姻关系。宠物究竟是感情的润滑剂、“小三”，还是一面照妖镜呢？故事也将由几个宠物相关的案例串联起来。

养生出大招

8频道 晚上10.45

喝绿茶可以解腹胀？饭后水果有助消化？医师逐一解开民间消化迷思，也教你按摩消化穴位和分享民间古老消化大招——把陈皮制成陈皮油，涂抹在腹部。还有模仿一种动物的姿势能促进肠胃消化功能，简单的原地晃晃腰腹，马上除胀气。这只动物到底是何方神兽？

小馆群侠传

Hub都会台（星和Ch825） 晚上9.30

节目带你走进一个充满武侠风情的美食世界，通过探访各地的小馆，发掘那些传承数十年的烹饪绝学，介绍高手们的精彩故事。一起踏上这段美食与武侠交织的奇妙旅程，感受中国人专属的浪漫与传承。

天道王

Eazie TV·中国电影频道 下午5.15

主演：巩峥、陶红、杨钧丞、沈丹萍、刘楚玄。讲述在抗联精神的感召下，东北猎人们在白山黑水之间的小兴安岭深处，英勇抗击日本侵略者的感人故事。

他很怪，他是我爸爸 The Etruscan Smile

Eazie TV·CinemaWorld 晚上9.00

Neil是性格古怪又孤僻的苏格兰人，当他在美国不得不就医时，他向久未联系的儿子求救，没想到却是年幼的孙子跨越了他的心墙。以英语和苏格兰盖尔语播出，附中文字幕。

余生一年的我，与可活半年的你相遇 Drawing Closer

Netflix 已上线

日本电影，讲述秋人（永濑廉饰）拥有美术天赋，立志参加并入选二科展。不料他被诊断出心脏有肿瘤，医生宣告只剩一年的生命。秋人压抑情感，日复一日地过着规律的生活。一天，他在医院的天台遇见正在绘画的春奈（出口夏希饰），对方轻描淡写地向刚认识的秋人透露，她的生命只剩下半年。秋人被春奈深深吸引，决定隐瞒自己的病情，为了春奈努力活下去，他平淡无奇的生活也因此迎来不一样的色彩。