我要大声说：李铭顺自己舒服就好

人会随着年龄改变，不一定要打扮时髦，如果李铭顺在《阿顺有煮意2》打扮时髦，不知道会不会又有人说他太over。他自己舒服就好。——especirley（早报娱乐IG留言，类似留言5则）

有观众批评李铭顺在《阿顺有煮意2》外形邋遢，我不觉得，反而认为他的形象正符合节目的场景和氛围。节目是在奎笼拍摄，一个惬意放松的环境，就该轻松打扮，自然地做自己，更何况这又不是大厨节目。李铭顺勇敢地做自己，不在乎自己是阿哥级艺人，选择以最自然的样子主持节目，我很钦佩。我和家人从第一系列就很喜欢这个节目，也更喜欢这次的新系列。很喜欢李铭顺的主持风格，不做作，而且他厨艺精湛，不输那些有名的大厨。李铭顺，加油！期待第三系列！——观众（XXX908）

李铭顺看了观众的批评，应该自我检讨。不是在不在乎别人怎么看，留胡子的确是个人喜好，也是他的私生活，如果为了戏剧角色也没有错。但他是公众人物，在电视亮相，就不是他的私生活了。——娅峰（XXX546）

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