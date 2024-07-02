刘家昌消瘦现身 控甄珍“收买公安”

（综合讯）84岁刘家昌2023年怒控前妻甄珍与儿子章立衡夺产等多项罪状，对于儿子改名却未告知，更发文怒斥“不忠不孝、不知羞耻”。刘家昌7月1日发文怒控甄珍买通北京当地公安伪造文书，导致自己经营14年的公司化为乌有。他同时贴出一张近况照，只见他暴瘦如柴、气色不好，健康状况令人担忧。

刘家昌7月1日在微博发文开战，声称做了音乐60多年，作品多达3千多首，毕生心愿是回到中国大陆打造文化艺术村，从14年前就开始着手一切。他帖文中透露，为了配合政府政策，在香港用家人名字成立3间空壳公司，到中国大陆后改用自己名字独资登记。14年前离婚后，便把家人的名字全撤除。

刘家昌接着指控甄珍：“请了北京大律师，其实就是司法黄牛打着北京的旗招摇撞骗，一路买通了当地的公安。”此外，刘家昌更踢爆前妻把帐本没收，并暗中将公司资产冻结，导致辛苦经营14年的成果化为泡影，“只能求助中纪委，保护我们中国是有法治尊严的国家”。

刘家昌还附上一张近况照，只见他神情憔悴，气色相当不好，且相当消瘦，跟过往身体硬朗、精神奕奕的模样相差甚远，不免让人担忧健康状况是否亮起红灯。网民纷纷留言关切：“祝老师身体健康，一切顺利”，“希望有人可以帮助刘老师度过难关”，“先去医院检查一下厘清状况吧”等。

刘家昌与前妻甄珍原是演艺圈银色夫妻，如今彻底撕破脸，还公开指控她与章立衡多项罪状，包括争产伪造文书、1987年假离婚、侵占香港房产并私吞公款等，甚至还爆料爱子心切的甄珍，还找算命师“算出女友会克事业”逼迫两人分手。对于种种指控，甄珍与章立衡表示皆是子虚乌有，扬言要走法律途径解决，关系彻底决裂，昔日一家三口幸福模样，如今已成追忆。