《乐园》福建话占85% 导演蔡于位：拍电影不该有太多顾忌

真情实意拍片获通融，由蔡于位执导的本地电影《乐园》以多达85%的方言顺利通过电检局！

去年11月，《乐园》赢得圣地亚哥亚洲电影节“观众奖”；今年1月，《乐园》在美国加利福尼亚第35届棕榈泉国际电影节中赢得“评审团”奖。4月，李国煌、男配角俞宏荣凭《乐园》勇夺第一届胡志明市国际电影节的影帝与配角殊荣，影片本地还未放映，已获奖连连。

但意外得悉，《乐园》是一部方言占据85%方言的电影，男主角李国煌与俞宏荣几乎全片说着福建话。

会否担心方言太多，本地电检过不了关？

“连李国煌在拍《乐园》时都问过我，真的能上（映）吗？不否认我们真的有在担心，但我们也真是用心拍电影，可能因此获得通融，非常感恩！”《乐园》导演蔡于位星期一（7月1日）接受《新明日报》访问时说。

因为方言居多，于位透露身边有朋友看了预告片，语气疑惑问“是方言电影吗？我看不懂！”，这令他无语：“日语、韩语、泰语片大家不也看字幕吗？”他认为影片拍得越走心，越能冲破语言障碍，《乐园》能在海外获奖，已证明了这一点。

称《金孙》卖座 为《乐园》带来“希望”

婆孙情“哭”出票房春天，父女情呢？

最近一部主打婆孙情的泰国猛片《金孙暴富攻略》在完全不被看好的情况下“哭”出约520万的票房，对《乐园》在吸金力方面，会否信心倍增？“确实，《金孙》卖座，也为《乐园》带来一点希望。”于位坦言，他要拍《乐园》时确曾受到质疑，拍家庭亲情片？有人要看吗？

他分享了去年与《金孙》导演帕特碰面的趣事：“我们约在一起吃饭聊天，当时他说要拍一部阿嬷与孙子的电影，不知会不会卖座，我也跟他说，我要拍父女情，哈哈。”

“实际上，从《金孙》的卖座，已看出市场其实能包容不同题材的电影。”于位说。

李国煌床上录遗言 剧组人员全掉泪

李国煌凭《乐园》扬威海外，为本地争光，但于位透露，该“父亲”角色原本并没考虑他。

“国煌的银幕形象太鲜明，都是讲话大大声，不是阿明就是歹仔，观众对他已有强烈的既定印象，我担心影片出来人家只会看到演员，不会看到角色，反而俞宏荣的角色一早就定下来。”

不过，因物色不到更好的人选，最终仍找上国煌，两人上一次合作过《撞鬼》，难得国煌很快就答应下来。

于位语带感激，透过了《乐园》，他看到了一个很不一样的李国煌！

《乐园》有两场戏感人肺腑，一幕是国煌接获爱女噩耗跌坐地上恸哭；另一个则是他在床上录制遗言，于位说，拍摄那几场戏份时，全组人都在哭！

《乐》刻划父爱如山，于位想起他父母，在他年少时，家庭经济环境不好，父亲默默扛起一切，母亲甚至把结婚首饰拿去典当，但从不跟孩子说。

“这部电影（《乐园》）的人都在说谎，但，出于善意，他们无法说真话。”于位说。

《乐园》将故事背景定在80年代，于位解释，片中透过写信传递情意，这年头大家都视讯，早已不流行写信，片中见到的游乐场是到柔佛新山取景拍摄的，洋溢浓浓的80年代氛围。

提到《乐》片中饰演国煌女儿的女星娜娜，于位赞对方能说福建话，后来才知道对方是一名网红；另一名饰演宏荣女儿的女星是舞台剧演员谢洁恩，“她歌声甜美，我还特地要求她的华语别说得太标准，要‘新加坡化’一点，哈哈。”至于杜蕙甹则因带“慈母光辉”被相中当国煌的“太太”。

《乐园》将在国庆日前夕本地放映。