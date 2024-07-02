郭书瑶为圆女团梦参加浪姐 点评最喜爱四位姐姐

《乘风2024》总决赛将在星期五（7月5日）播出，由12位姐姐成团。虽未能晋升总决赛，但郭书瑶（瑶瑶）当晚将返场演出，她向《新明日报》分享“乘风”之旅。

33岁郭书瑶2008年出道，近年将演艺重心放在影视剧拍摄。虽然出道至今只发过一张专辑《Honey》，自嘲是“一片歌手”的瑶瑶仍接下“浪姐5”的挑战，坦言：“因为有女团梦，一直希望能参与‘练习生’的过程，也很好奇自己还有什么没被开发的能力。”

她最初没有太多预设，“当然想（走得）越远越好，但是没想过战略，每次只想着选自己想表现的舞台，所以很快被淘汰了？哈哈！”

瑶瑶在二公后结束了“浪姐”之行。请她预测最终成团姐姐，她表示欣赏每个人，但私心特别喜欢柳岩、蔡文静、陈丽君和郭碧婷。

在节目中表现最佛系的郭碧婷，是瑶瑶认为最有智慧的姐姐。“郭碧婷真的是没有人不爱她，和她聊天很舒服，对任何事情她都能很自在的面对，是个非常有智慧的姐姐。”

问她最被哪位姐姐圈粉？“蔡文静超级会放电，每次跟她看对眼都觉得被电到，有着女孩般可爱女人的魅力，行为常常令人出其不意，台前台后都有无比的能量。”

而瑶瑶最崇拜的姐姐是陈丽君，“她参与浪姐的同时还有越剧演出。因为她的努力，让更多人懂得欣赏传统文化，每次都被她的演出震撼感动到，跟她对眼时都觉得她温暖有力量，真的超崇拜她！”

分房间最忐忑

瑶瑶也分享参赛过程的四大“最”，“要分房间时是最紧张忐忑的时候，因为不知道会和谁同房，平时自己一个人住，很少有机会和其他人同房。”

最辛苦的时候？“是需要在短时间内不断练习，会觉得比较不容易，虽然身体会累，但心情是开心的！”

和同队伙伴一起完成舞台，则是她感到最骄傲光荣的时候。至于最被温暖的时刻，她坦言：“因为我是个超级内向的人，所以每当有姐姐主动找我说话，我都觉得非常温暖。”

浪姐之后，瑶瑶准备进行一个月的短期游学学习语文，目的地暂时保密。“希望过一段学生生活，看看世界，继续培养自己戏剧的能力。”