同天被传唤出庭 贺军翔不发一语 黄子佼临时请假

（台北讯）台湾艺人黄子佼与贺军翔陆续被控性侵，检警随即展开侦办并传讯相关证人，调查两人被指控的涉案内容。由于调查暂时告一段落，检方决定立刻传唤两人7月2日到案说明，就各自被控性侵情节说明。

贺军翔被控今年1月在私人招待所聚会时，对一名女客人不礼貌。女客控告贺涉嫌妨害性自主，检警曾于5月24日搜索贺军翔的住处，并查扣保全手机等相关证物。当时贺军翔声明强调，并未与任何第三人有任何逾矩行为等。

身穿白衬衫，戴黑色口罩的贺军翔，2日下午2时在律师陪同下抵达台北地检署，因为他是第一次到北检，又被大批媒体包围，场面一阵混乱，还好在法警引导下，突破人墙上楼到侦查庭。贺军翔从北检门口到侦查庭足足走了约三分钟，全程不发一语。

黄子佼临时请假未出庭



黄子佼7月2日临时请假未出庭。图为旧照。（取自TVBS新闻网）

黄子佼2023年爆出性侵丑闻，被控猥亵多名女子，震惊演艺圈，但前案强制猥亵罪因查无实证，且已和被害人和解撤告，最终于今年4月以不起诉侦结。黄子佼另被检警查出，家中私人硬碟持有7名未成年少女性爱影像，遭涉犯儿少法起诉，北检原先将他以缓起诉2年处分，并向公库支付120万台币（约5万新元）及写1200字悔过书。不过黄子佼获判缓起诉，引发各界质疑检方轻纵。因此，高检署责命北检续行侦查，台北地检署于5月时，依违反儿童及少年性剥削防制条例起诉黄子佼。

不料，检方于调查过程中，黄子佼又被化名“K小姐”的女子控诉。2006年在她17岁时，担任黄子佼的泳装模特儿，遭他以“为艺术牺牲”等话术，触摸隐私部位，被他性侵得逞。虽已事隔多年，被害女子希望黄子佼能公开道歉，但黄子佼却始终未回应，于是让她决定到北市妇幼警察队提告。

黄子佼7月2日遭北检传唤，但迟迟未出庭，直到下午2时30分开庭时间也未现身。开庭后约10分钟左右，黄子佼的两名委任律师从侦查庭出来，对于媒体询问黄子佼是否请假，均不发一语，就直奔律师休息室而未作回应。据台湾媒体，黄子佼的律师已经当庭口头向检察官请假。北检稍后也证实黄确实已请假。