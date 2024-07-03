谢谢你医生

Hub都会台（星和Ch825） 晚上10.00

主演：杨幂、白宇。讲述海外医生肖砚（杨幂饰）怀着失去未婚夫林志远的伤痛来到桐山医院急诊科，与医生白术（白宇饰）在新成立的EICU（急诊重症监护室），用精湛医术救治一个又一个危急的患者。他们与急诊科的医生们被病人的人生故事触动，一起经历生命的考验和人性的拷问。

糖朝冠冕2

8频道 晚上8.00

大决赛二强终极之战！两名参赛者必须征服两个回合，才能称霸糖朝，勇夺1万元。二强除了在第一回合中进行蛋糕点缀，还得在第二回合中将异国风情发挥至极。面对两个回合的考验，技术发挥是难，体力透支更是难上加难。

红天鹅 Red Swan

Disney+ 3日上线

金荷娜（左）和郑智薰在《红天鹅》有着一段危险关系。（互联网）

金荷娜和郑智薰（Rain）上演女王与保镖的禁忌恋。吴婉秀（金荷娜饰）和身为财团继承人的丈夫金容国（郑糠云饰）表面上看是人人称羡的模范夫妻，其实金容国多年来对婚姻不忠，吴婉秀一直努力试图挽救婚姻。在一次特殊保护计划中，被指派保护吴婉秀的保镖徐蹈允（Rain饰）觉得吴婉秀看起来似曾相识，并发誓要不顾一切保护她，但他的存在更可能威胁吴婉秀拥有的一切。

千子之父：捐精狂奇案 The Man with 1000 Kids

Netflix 3日上线

几个家庭愕然发现，那个他们深信不疑的魅力男子，竟是全球数百甚至可能上千其他孩童的精子捐献者。这部纪录片揭露荷兰骗子Jonathan Meijer的惊人故事：他被指控周游世界各地，大规模地欺骗女性与他生孩子。节目深入调查生育产业的阴暗面，揭示由于缺乏全球监管，目前仍有许多生育诊所准许匿名捐精。节目采访一群饱受创伤的家长，请他们讲述被欺骗的过程，他们要推动修法，防止下一个受害者出现。

工程大改造 Engineering Repurposed

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch203） 晚上9.55

从废弃的纽约铁道改建而成的公园，到丹麦造船厂改造而成的海底博物馆，节目探索非凡的结构、建筑和地标，聚焦这些庞大的升级改造项目所需的工程技术。专家团队以既能同时保留过去痕迹，也能为未来提供功能的方式，将建筑物最初的用途转变为全新的概念。

三天的休假 Our Season

Viu 已上线

金海淑（右）和申敏儿在《三天的休假》上演温馨感人的母女情。（Viu提供）

温馨奇幻韩片。过世的福子（金海淑饰）获得三天假期重返人间，她想到能看见在美国知名大学担任教授的女儿真珠（申敏儿饰），开心不已，不料发现真珠回乡下老家经营餐馆。真珠看不见也听不到母亲的声影，不晓得母亲为她心急如焚，可是当她一心寻找母亲的食谱，品尝熟悉的料理滋味时，再次浮现对母亲的回忆。