记者大声说：颁奖礼非争议不可？

现在的颁奖礼，好像非搞出争议不可。上周的上海电视节白玉兰奖，视后给了《不完美受害人》的周迅，引来为《繁花》唐嫣抱不平的声音，还有人翻旧账说，林允在《不》里演得比周迅好，怎没入围？隔天的台湾金曲奖，爆出的争议无关奖项，是主持人Lulu上台唱了超红儿歌《蘑菇浓汤》。歌曲出自音乐人林暐哲的公司，林之前逼迫苏打绿休团改名，闹上公堂，双方决裂。苏打绿主唱青峰后来形容《蘑》只是为了赚小孩子的钱，是“毒菇”。这次Lulu不管争议而唱它，其呈现方式颇有趣味，但并非好到非唱不可。我个人觉得有争议的歌，应该少碰为妙，除非你要清楚发出“站队”的讯号。——洪铭铧

上周在本地办粉丝会的边佑锡说，粉丝花钱花时间来看他，他分秒都不想浪费，希望为他们制造美好回忆。付费看偶像，也许有人会摇头不解，那是因为价值观迥异。2009年采访李敏镐在本地办的粉丝会后，明白了花钱看偶像，买的就是快乐。本来在镜头里的人，活生生站在粉丝眼前，送上才艺表演，分享童年照片，回答问题还可爱大放送。倘若幸运，还能上台互动与合照，制造专属回忆。就算不是幸运儿带不走合照没关系，心里留下的回忆更无价也更持久（除非你变心）。谁说有钱买不到快乐？

——陈秋雁