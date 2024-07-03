邱礼涛为谢霆锋打9.5高分 赞张学友是艺术家

62岁的张学友从大银幕消失了八年，香港高产动作片导演邱礼涛和歌神谈了很久，成功说服张学友“复出”拍警匪动作片《海关战线》。43岁的谢霆锋在《海》片饰演张学友下属，更首次担任动作指导，很多动作场面亲身上阵，不用特效也无替身，邱礼涛接受《联合早报》访问时大赞谢霆锋幕前幕后的表现优秀，打出9.5高分！

邱礼涛执导的电影超过80部，是最多产的香港导演之一。（Clover Films提供）

邱礼涛：张学友很帮忙

虽然这是谢霆锋首次担任动作指导任务，邱礼涛对他完全放心，加上谢霆锋的动作团队都是熟人，大家合作起来游刃有余。

邱导说：“霆锋19岁的时候我就跟他合作，当时我还是摄影师，也是拍动作片。有些人你跟他谈话聊天，凭直觉就会知道这个人行不行。我觉得霆锋对这个工作有很大的热忱，这个很重要。可以跟有热情的人合作是好的经验。有些人可能能力很强，但没有热情，合作起来就会很无趣。 ”

《海关战线》是张学友时隔八年重返大银幕的新作。（嘉华院线提供）

至于如何说服歌神重出江湖，邱礼涛说，他与张学友起码合作过四部电影，彼此建立一定的信任。“毕竟学友很多年没接戏，所以他会有多方面的考量是必然的。他在片中的角色有抑郁症，他没演过这类角色，知道搭档对手有熟悉的霆锋和合作多次的林嘉欣，加上投资商又是朋友，所以决定接下来。酬劳不方便透露，但他真的很帮忙！”

邱礼涛说，张学友拍动作片的经验很足，谢霆锋在片场对歌神也是非常尊重，“张学友歌唱得非常好，但其实他以前的电影也演得很好。对我来说他不只是一个艺人，而是艺术家。”

谢霆锋在《海关战线》中所有动作戏都亲自上阵，拍摄现场安排救护车一旁待命。（嘉华院线提供）

海上拍戏剧组晕船

邱礼涛透露，谢霆锋在货柜厢追逐打斗场面惊险度高，在水里打斗的戏难度也很高。他说：“拍戏的人都知道，在海上和水里拍戏是很麻烦的，剧组很多时候都会晕船呕吐。因此拍摄现场有救护车在一旁待命。”动作场面都是经过反复彩排才正式开拍，确保演员们拍摄时安全顺利。

今年《九龙城寨之围城》在香港的票房破亿港元（逾1700万新元），让低迷一阵子的港片世道为之一振。邱礼涛坦言，作为商业片导演，票房确实是他关心的一环，但无法一一抓准观众口味，票房的高低有各种不同的因素。

他说：“其实不能够就一两部电影的票房就下结论，因为每一行总会有高高低低。很多人说香港电影死了，但香港电影在不同年代都曾‘死过翻生’啊……身为电影工作者，我觉得最起码是做好本分，尽量把电影拍好。”

张学友和林嘉欣（右）合作多次建立一定默契，这也是让歌神点头的原因之一。（嘉华院线提供）

演员青黄不接没那么严重

近来，香港影坛也谈论演员青黄不接的问题，邱礼涛承认确实存在这样的现象，但没外人说的那么严重。他觉得市场上有不少年轻出色的演员，但投资商有其商业和风险考量，因此选择较有知名度的资深艺人，而新人也需要时间和机会成长成熟。

邱礼涛说：“1980年代初的时候，也没人知道谁是刘德华，但现在欧美南美有华人的地区的人都认识刘德华。反观中国大陆很多所谓流量很大的朱一龙、王一博，他们离开大陆的话，未必有人知道他们是谁。”

《海关战线》在7月4日于本地上映。