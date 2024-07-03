宣布退圈遭粉丝痛批 赖冠霖：工作室没有钱

（综合讯）22岁的台湾艺人赖冠霖2017年参加韩国选秀节目“Produce 101”第二季，成功以韩国限定男团Wanna One成员出道。组合解散后，他将重心转向中国大陆演艺事业发展，但并无出圈作品。他在今年6月曝出恋情绯闻后，6月14日在微博发文“转变赛道”，弃微博878万粉丝不顾，被网民痛批。

赖冠霖6月14日在微博忽然宣布退圈，引来网民和粉丝热议。（微博截图）

他写给粉丝“绿植”的退出幕前公开信在网上流传，他说，粉丝看到这信时，他已和经纪公司谈好解除契约，正式开始幕后生涯。对于粉丝的反弹，他说曾和工作人员讨论想邀粉丝在北京办一次面对面的交流，但是办不到，坦言：工作室的帐上没剩多少现金了，并向粉丝说抱歉：“一直以来我没有给你们‘硬气’的机会，不过你们千万放心，我私下从来没有‘跪’过。”

赖冠霖想要退出幕前，之前就有征兆，他接受访问时谈到自己参与韩国选秀节目成功出道的经历，语出惊人说道：“感谢这个经历，感谢这个开端，但是我从来就没有在演戏和唱跳中找到一种自我认同，就一刻也没有。”他曾透露自己有舞台恐惧，还曾提及会去选秀的初衷很简单，就是为了挣钱，为了减轻家里的经济负担。虽然说得很实在，但对表演一点都没有爱，让支持他的粉丝难以接受。

他在信中提到，和工作人员说他的决定时，他们都无法理解，但赖冠霖很坚决：“时至今日人们已经把发生在我身上的事情想的理所当然，我知道这是对我的一种肯定，但似乎爱自由的我接受不了。我心中有万般的无奈和不舍，但我不知道如何说出口。”

他说自己照镜子时，却不爱镜子里的那个人，只有这样选择，才能真正珍惜过往的经历。他往幕后发展，说有一天他做成了，会用真挚态度邀请粉丝进电影院看他的作品，猜测是继续朝电影导演发展。