演洪七公挨轰 明道：我较适合演郭靖

拍中国剧《金庸武侠世界》，明道直播谈拍“北丐”趣事：吞掉“沙鸡”，放话自己更适合演郭靖！

武侠原著中的洪七公，武功登峰造极，是为“天下五绝”之一，为人正义机智，但生性贪吃，曾因贪吃误事，自断右手食指，因此也被江湖中人成为“九指神丐”。

明道在《金庸武侠世界》演绎“北丐”一角，为了造势，他开直播与网友聊金庸剧，透露拍摄趣事。他说，剧中的“洪七公”嘴馋，爱吃叫化鸡，有一场戏，剧组将那只鸡摆放在石头上。“理论上是人间美味，但鸡肉已经沾了沙石，不过我还是把它给吃干净了！”（大意）

直播期间，有网友起哄明道：“你更适合演郭靖！”没想到44岁的明道完全赞同，说：“我也觉得！”

其实，金庸武侠小说被翻拍成影视剧的次数挺多，明道被问及此事时说，他大多时候只看原著，没什么看改编影视剧，无从比较。

不过，说到与西毒欧阳锋的角色关系，明道指出，这是相爱相杀的关系，意即，内心重视对方的武学造诣，但不能包容对方，非得分个高下、争到你死我活才干休。

其实，新剧播出后网友反应褒贬不一，记者从旁网罗意见，有金庸迷受访时告诉《新明日报》：“明道版的洪七公是我看过无数版本中最差的，简直毁掉经典。”

金庸迷吐槽：“明道完全没有丐帮帮主的鬼马架势，演技也很生硬，感觉他比较适合饰演霸道总裁！”

刘丹版洪七公。（互联网）

盘点演过洪七公男星 刘丹最受认同

据查悉，这些年演绎过金庸《射雕英雄传》中洪七公的男星不少，包括梁家仁、赵立新、甚至天王张学友也在《东邪西毒》中演绎洪七公。

但最为观众认同的，仍是老戏骨刘丹饰演的“洪七公”，刘丹具备侠气与仁义特质，也因此在40多年的演艺生涯中，他曾四度扮演北丐。