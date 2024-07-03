欧阳龙“嘴对嘴”吻爱女引议 本地星爸怎么看？

艺人欧阳妮妮与张书豪相恋五年，日前男方求婚成功，甜蜜的求婚影片被拍成Vlog分享。其中一段画面，可见爸爸欧阳龙捧着女儿的脸直接嘴对嘴亲吻，再继续亲脸颊和额头。

画面曝光后引发网友两极反应，有人惊叹“太恶！无法接受”“女儿都这么大了，这样OK吗？”，也有人认为欧阳家父女感情好，不用小题大做。《新明日报》记者走访本地同样家有爱女的明星爸爸们，了解他们的看法。

郑各评（左二）认为，欧阳龙父女之间感情深厚，才会有亲嘴的举动。（档案照片）

郑各评：父女感情深厚

爱女郑颖和欧阳妮妮同样28岁，郑各评透露：“女儿小时候还会亲亲嘴，长大就没有了。现在还会亲亲额头和脸颊，和女儿抱抱、女儿向你撒娇，这些是肯定有的。不管年纪再大，女儿永远都是你的小孩嘛，哈哈！”

对于欧阳龙父女亲嘴，他认为没有问题。“关键是，世界上有哪一条law说父女不能亲嘴？他们父女之间感情深厚，这种感情是从小培养的。他为女儿付出很多，所以女儿会觉得爸爸永远是自己最亲的人。这种感情是有钱也买不到的。这是人家的家事，不关网民的事。”

他也指有些人或许跟孩子没那么亲，会觉得这样亲吻不应该，因此是见仁见智。

姚彣隆（左）认为与女儿“亲密”是个人选择。（档案照片）

姚彣隆：看孩子意愿

姚彣隆的九岁女儿姚洛慧颇有音乐天分，近期在小提琴比赛中屡屡获奖。他说，身为父亲，无时无刻想亲自己的孩子也蛮正常。“如果孩子还小很OK，长大了就要看孩子本身，尤其是女儿。她长大后可能会觉得男女有别，不想有这样子的接触，除非她觉得无所谓。”

他认为，这问题关乎父女之间的感情，“外人不明白他们的感情多深，比较保守的人，会觉得孩子大了就不该有太亲密的行为，我觉得这是很个人的选择。如果你跟女儿从小很亲密，很可能还是可以继续这样的关系”。

林明伦（前右）觉得亲女儿不应该嘴对嘴。（档案照片）

林明伦：亲嘴有点奇怪

明星夫妻林明伦和陈毓芸育有四名子女，大女儿林沁恩今年19岁。“我觉得不应该嘴对嘴，这有点奇怪啦，再怎么说我们是东方人，还是比较保守。”

由于还未看过视频，林明伦认为如果是蜻蜓点水式的亲女儿嘴唇，还是可以接受。“这属于比较西方人表达爱的方式，不该是那种‘华山论剑’的吻。如果是肢体方面的教育，应该是让女儿知道爸爸是怎么疼爱和呵护妈妈，不需要由爸爸教女儿怎么接吻，这很奇怪。”

他认为，身为父亲有责任保护和教育女儿。“我觉得父亲该作为榜样，让女儿知道将来能嫁给什么样的人。其实女儿再怎么亲，她也不属于我，我是在为她未来的丈夫教育她、带大她，等有朝一日她嫁人时，再把她交给那个永远会呵护她的男人，希望对方好好对待她。”

明伦也强调不能凭一个画面下定论。“人家的家庭怎么表达爱，是见仁见智。可能是爸爸太开心喝醉了，我们也不能断章取义指责他。如果父女俩从小到大的关系都如此好，人家女儿都没说什么，外人还能说什么。”