娱乐吃瓜：新剧演保镖 Rain自认不是偶像

有“World Star”（世界巨星）美名的Rain郑智薰，接受《联合早报》视频专访时自降身份：“我不是偶像。”

42岁Rain与46岁金荷娜（Kim Ha-neul）主演Disney+原创韩剧《红天鹅》（Red Swan，也译《华仁绯闻》）。该剧由《善德女王》和《最佳爱情》导演朴洪均执导，故事讲述前高尔夫选手吴婉秀（金荷娜饰）嫁入财阀集团后表面风光其实不幸福，在遇到危险时总得保镖徐道允（郑智薰饰）的帮助化险为夷。两人暗生情愫，也携手揭露集团暗藏的秘密。

新剧演保镖，Rain说更能体恤这份职业的艰辛。他也说：“我在剧中对白不多，但是须要表现保镖的冷静与沉稳，所以特地和发声老师练习控制语调。”

2004年Rain凭搭档宋慧乔的韩剧《浪漫满屋》（Full House）和第三张“It’s Raining”专辑走出韩国，红遍亚洲。当时风头一时无两，他所到之处都吸引大批粉丝蜂拥而来，出入不能没有保镖护驾。

问他是“安分守己”，还是不听话让保镖为难的艺人？Rain出其不意地说：“我不是偶像了（不再需要保镖）。但我现在更尊敬保镖的工作，钦佩他们的牺牲精神。”

金荷娜在《红天鹅》 中与Rain有暧昧感情线。（Disney+提供）

与他一起受访的金荷娜则风趣称自己半斤八两，只有在记者会和预映会这类场面才看到保镖。她搞笑说：“他们总是一副威严，让我好奇他们私下多话吗？好想逗一逗他们看他们的反应。”

用小眼睛演感情戏

Rain与金荷娜在《红天鹅》中有感情线，两人在剧中是主仆关系，加上金荷娜的已婚身份，让他们之间“不该爱却爱上了”的虐心指数上升。

荧幕CP要打动观众，演员之间的默契尤其关键。Rain诉苦说，碍于对白不多，他不能以言语表达情感是一大难题。既然不能用嘴巴说，他只好靠眼睛传情达意，也着重于表达角色的忠心。

“剧本这么写：‘他看着婉秀，明白她的心思。’我要用什么眼神来表达出这个意境呢？这次真的得靠眼睛演戏。但我的眼睛不大，所以为了避免拍摄时脸肿，我都不吃晚餐；早上到片场前，也会先去跑步或深蹲消水肿，以免眼睛看起来太小。”

最让他印象深刻的一场戏，是第二集中，金荷娜问他“要不要一起过夜”。Rain说简单的一句话，道破金荷娜的角色多么孤单与不幸福。金荷娜闻言笑着搭腔：“还好这场戏是我们还不熟络的时候拍的，否则我们肯定频频笑场！”

Rain说《红天鹅》第二集的这场戏让他印象深刻。（Disney+提供）

那拍摄时有难以投入的情绪吗？Rain已经不记得所以无法作答，但分享个人TMI（冷知识）弥补：“我很快能背对白，但也很快把它忘记，就算是作为歌手排舞时，一样是很快记起舞步但也容易忘记。我也烦恼过能否诠释角色的心理，但我尽力了。”

金荷娜则补充：“剧中Rain的角色把我的命看得比自己还重要，如此“情深义重”的感情我未必能从真实生活中体会，所以会尽量凭想象投入角色。”

本报早前在线上参与的该剧记者会，导演大赞Rain的表现超出他所预料。“很多焦点都放在Rain的动作戏，但是他是个感情丰富且表演细腻的演员。”

Rain在《红天鹅》饰演金荷娜的保镖，视她比自己的生命还重要。（Disney+提供）

收了片酬就不用替身

记者预睹《红天鹅》首两集，Rain一登场就陷入枪战，奋勇搭救成为暗杀目标的“吴婉秀”。

拍摄动作场面拒用替身的Rain说：“既然我收了酬劳，理应自己上阵。我和武术指导密切讨论，希望打得又酷又有力道。拍摄时也一气呵成，而不是断断续续分开拍摄打斗，这样看起来更完整。”

导演说，Rain在剧中的对白虽然不多，但每一集都出现，而且有大量的动作戏。与Rain对手戏最多的金荷娜也大赞，该剧的动作戏非常吸睛，自己没拍摄的时候也到片场观摩Rain的打斗场面。

Rain拍摄《红天鹅》动作戏时，尽可能亲自上阵不用替身。（Disney+提供）

从舞王变身武打演员

歌影视三栖的Rain以眯眯眼、壮硕身材和精湛“舞功”著称，不是第一眼美男，当年却凭着阳光稚气的外形在韩国演艺圈站稳脚歩。

在影视作品中与他搭档的对手都是顶流女星，包括出道电视剧《小爸爸上学去》的孔晓振，成名作《浪漫满屋》的宋慧乔，《这该死的爱》的申敏儿；首部电影是名导朴赞郁的《机器人之恋)》搭档是林秀晶。

Rain与宋慧乔合作《浪漫满屋》（左图）红遍亚洲，他的出道电视剧是与孔晓振合作的《小爸爸上学去》。（互联网）

明明有条件在浪漫剧领域插旗，他却在进军好莱坞后，转换戏路成为动作片常客。他当红时参与的两部好莱坞电影，2008年的《极速赛车手》（Speed Racer）和2009年的《忍者刺客》（Ninja Assasin）都属于动作类电影，在《忍》中更甩肉练出六块腹肌大秀忍者功夫。

2010年回归韩国电视，他搭档李娜英，在《逃亡者Plan B》饰演身手敏捷的名侦探。之后所拍摄的动作类角色陆续有来，在韩国逐渐以动作演员定位。

对于Rain出演《红天鹅》，导演朴洪均不吝于赞美Rain不只撑起了该剧的动作戏，表现超出他所预期。《红天鹅》7月3日于Disney+上线。

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