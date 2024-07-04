本周点赞： 爆破场面太炸 抢了动作戏“锋味”

海关战线

Customs Frontline（NC16）

娱乐性★★★／艺术性★

故事：

张允南（张学友饰）和周正礼（谢霆锋饰）是情同师徒的海关人员，他们负责守卫的一批军火被劫走，因此被上司郭子强（吴镇宇饰）施压。周正礼与泰国情报员Ying（刘雅瑟饰）潜入军火交易的活跃地域追查幕后黑手，发现海关有内鬼，也揭发一宗庞大的跨国军火走私案并展开激烈海战。

影评：

歌神张学友阔别银幕八年之作，谢霆锋主演兼首次担任动作指导，加上风格剑走偏锋的动作片导演邱礼涛，颇有“黄金三角”的架势，戏未上映已带动话题。

挂名“无后期特效制作”的动作片，电影的看点绝对是肉搏打斗和爆破火并，不靠绿屏拍摄，每一场都是真打真火真爆破，真撞真摔真飙车。说的是海关执行任务的故事，但激战场面海陆空皆有。子弹横飞是开胃小菜，撞坏几辆车也还不是主菜。

预告片可见直升机吊着集装箱，集装箱又拖着车，而谢霆锋悬空死命抓着车顶，跟着“乱飞不看路”的直升机一路撞撞撞；甚至整艘货船撞毁香港地标天星码头，人潮来不及逃命的震撼场面。电影还有更多的狂轰滥炸，没有不可能或摧毁不了的，只有你想象不到的狂癫与破坏。

电影以海关为主题，重头戏移到海上，借由波涛大浪增添动作难度，或许也暗示黑势力挑战纪律部队的失衡与失控。本片重点毋庸置疑是火力十足的动作场面，却因此吊诡地自曝其短。故事套路不够丰满，支线冒出都市职场人的高压生活但显得支离破碎，导致松散的节奏更为明显。

不过校准观影期待，抱着看枪战爽片的想法看戏，还是一部够火候的爆米花电影。

张学友有不少动作戏，可惜故事撑不起他的演技。（嘉华院线提供）

成龙点名谢霆锋接班

43岁的谢霆锋独自扛起主演与动作指导两个重担，电影早前在北京举行首映礼，鼻祖级的香港动作巨星成龙应邀出席并撂话：“我终于有一个接班人。”第一次担任动作指导的谢霆锋不敢戴高帽，他认为成龙有扎实功力，自己还差得远。

说到香港动作片，不能不提洪金宝、成龙、李连杰和甄子丹。这些有影响力的功夫巨星武打底子深厚，也在无数部电影和角色的加持下，一部部（步步）打出自成一派的动作风格。

谢霆锋首次担任武术指导，表现可圈可点。他看了张学友1990年的动作片《喋血街头》，也知道张学友喜欢打网球，几经调研后，为张学友量身定制一场“短棍”打戏。作为主角，谢霆锋也几乎从头打到尾，亲自上阵，搏命演出。

谢霆锋希望香港动作片能重现辉煌。自曝小时候会模仿成龙和甄子丹的他说：“若你问我，我肯用这条命去延续港产动作片。”

若你问我，我认为谢霆锋打戏比文戏好看，他处理感情戏时还是看到他私下冷冷酷酷的影子。至于他是否打出有独特“锋味”的动作，或许枪林弹雨的爆破场面太燃了（非常热血给力的意思），模糊了视线。但毕竟是他第一次担任电影动作指导，只能说来日方长。

张学友演技被故事拖累

张学友与谢霆锋的角色，一个面面俱到但心理内耗，一个不顾情面喜怒形于色，这样的双雄搭档，颇有“内外夹攻”抓住观众视线的冲突设计。

邱礼涛在近期的访问中说，希望借由“张允南”这个角色刻画现代都市人能共情的心理问题，并认定角色非张学友不可，“其实很多人找他（张学友），他都推掉。这次很幸运，（他点头演出）比中奖还开心。”

本来很期待看张学友演戏，观影后不期然地连连感叹，有一种替他尴尬的别扭。感觉故事撑不起他表演的力道，不够饱满的戏肉也拖累他的表现。我的问号是，这个角色为什么需要张学友？

《海关战线》7月4日上映。