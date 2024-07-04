分享11年婚姻之道 陈天文：皇后掌权

一路报道新加坡演员陈天文从2013年中结婚，隔年内蒙妻子鲍晓辉怀孕、儿子出生，2023年结婚10周年，到“小老板”上个月庆祝9岁生日，一共横跨11年，时光荏苒。

61岁的陈天文与小21岁的妻子克服年龄与成长背景的差距，展开第12年的婚姻生活。记者问起他的婚姻之道，他笑回：“Queen’s control（皇后掌权）。基本上，在家里的事她说了算。”

婚姻生活不乏吵吵闹闹的时刻，维系感情的方式在于磨合和懂得退让。这当中，也包括妻子不愿在老公的社媒或媒体报道中露脸，陈天文尊重对方的意愿，却因此被网民讲，“为什么我要在老婆的脸上打马赛克，为什么老婆的脸见不得人？我后来完全不放她的正脸照。”

承认自己不浪漫

陈天文说：“哪里有不吵架的夫妻？肯定会吵的。”他用“茶”和“咖啡”比喻夫妻关系，“一个喜欢喝咖啡，一个喜欢喝茶，那没理由逼那个喝咖啡的喝茶，也没理由逼喝茶的喝咖啡。也可能因为这种小事斗嘴，但婚姻关系就是，你喜欢喝什么，我弄给你喝，我喜欢喝什么，那是自己的事。”

陈天文趁着6月学校假期，带妻儿到日本大阪及周边县市游玩10天。（陈天文提供）

陈天文承认自己不是浪漫的丈夫，比较务实，“太太问过我为什么没有送花，我还跟她说，要等我中马票……除了一起出国以外，真的讲不出来为她做过什么浪漫的事。”

“小老板”好奇心像老爸

谈完“皇后”谈“小老板”。“小老板”是他在多年前替儿子取的昵称，初次见报在2016年。当时，他在社媒晒出儿子边喝奶边翘二郎腿的照片，留言说：“我们家小老板！”

陈天文说，小老板读小学三年级，身高已超过130公分。陈天文趁着6月学校假期，带妻儿到日本大阪及周边县市自由行，并在当地庆祝孩子的生日。陈天文笑说：“地点是儿子选的，他喜欢去日本，这趟走了环球影城，吃了好吃的，还坐了三次摩天轮啊。”

陈天文赞儿子一鼓作气爬上位于奈良公园的若草山。（陈天文提供）

记者问起小老板的强项，陈天文说，儿子两年前主动提出想学武术，不料10节课还没上完就放弃了，“我那时生气了，因为觉得他没有恒心。”他笑说，儿子现在学游泳、小提琴和钢琴，但据他观察，儿子最鲜明的强项是打游戏，“必须限制他玩游戏的时间，今年开始考试（小一小二无须考试），要管得比较严了。”

个性方面，儿子像老爸一样有好奇心。他举最近的例子说，儿子顶着小小的身躯，一鼓作气爬上位于奈良公园的若草山，为的就是一览山下美景，“这点跟我一样，对事物比较好奇，然后愿意去探险。”

7月底赴马六甲拍《翡翠山》

陈天文2023年到5频道拍长寿剧“Sunny Side Up”，在8频道的曝光率只有一部迷你剧《送餐英雄》。他将在《小娘惹之翡翠山》诠释奸商，近期做造型，7月底赴马六甲投入拍摄。

陈天文2023年被派到5频道拍长寿剧“Sunny Side Up”。（新传媒提供）

过去一年，他用英语讲台词，越讲越上手，回归华语剧时，竟有一点生疏感，“在‘Sunny Side Up’记英文台词，突然间又转回中文台词，会有点不习惯。”

有意幕前幕后双栖发展

许久没拍电影的陈天文透露，已完成一部蛇年贺岁片。该片拉队到泰国拍摄一个半月，其余详情暂不能公布。此外，他发想了电影剧本的点子，“跟一个制作公司在谈，不懂他们会不会接受我的点子。”

这不就意味，他有意在幕前幕后双栖发展？他说：“算是，也不算是。尝试后再看适不适合，有些东西做了，做得不好就不能再做了，做得好才能慢慢继续。”

身为演员，他会坚守岗位，继续等下一个经典角色，“演员都希望遇到好角色，但这个很难自己决定，我就等。”他一直希望有机会诠释心理变态的角色，“白天是一个正常人，晚上是变态的，这种人物不好演，必须揣摩两个不同的性格，还没有遇到这样子的角色。”