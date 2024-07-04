王俊凯新片突撤档 网传孤儿题材踩雷

（综合讯）中国男星王俊凯近日凭电影《万里归途》入围第37届大众电影百花奖，而他最新主演电影《野孩子》原本预计7月10日上映，星期三（7月3日）宣布定档，同一天晚上却突然撤档，预售票开卖不到半天全面喊卡。

根据《野孩子》片方声明，电影因为“后期进度”原因取消7月10日上映的安排，并且向所有人员表达歉意。由于预售票已经开卖，下来片方会与票务单位协调妥善处理退票相关事宜，最后声明提到“相信我们一定会再见”。

《野孩子》片方声明，电影因为“后期进度”原因，取消7月10日上映的安排。（取自电影微博）

《野孩子》改编自中国真实社会事件，当时一名21岁被父母遗弃的青年靠偷盗养活同样被遗弃的小孩，电影由殷若昕执导。故事描述当小偷的哥哥马亮（王俊凯饰）因缘巧合遇见了孤儿弟弟轩轩（关子勰饰），虽然两人没有血缘关系，却因命运相似组成小家庭，然而一群不速之客打破了两人平静的生活，哥哥决定不惜一切保护弟弟。

《野孩子》突然宣布撤档引发外界揣测，网传原因众说纷纭，包括电影未过审、美化偷盗行为不适合未成年观众、孤儿题材碰触到政治敏感、故事原型人物不同意，以及预售票房不如预期。

《野孩子》从宣布定档、发售预售票、撤档都在同一天，让原本跟着动员支持偶像的粉丝相当错愕。消息指出，这部电影预售开放11小时，预售票房突破500万人民币（约93万新元）。