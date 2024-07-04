鱼片汤摊不到一年搬迁 杨志龙：人手不足

都说本地餐饮业难做，本地艺人杨志龙的鱼片汤摊位刚在去年9月，于大巴窑邻里咖啡店开业，不料运营不到一年宣告结束。

有网民星期三（7月3日）在脸书贴文告知杨志龙和生意伙伴合开的炭香鱼片汤摊位结束营业的消息，结果引来其他网民留言，“那么贵，我宁愿到小贩中心吃，更多鱼片、更shiok。”“巴当鱼汤饭太贵了”“要借明星之名卖食，提高售价销售，平民美食当餐厅菜色去卖”等。

对此，《新明日报》联系上了杨志龙，他澄清并不是完全结束营业，而是把生意搬回位于加冷的店面。“主要是人手不足，搬回去加冷也比较容易管理，而且开在大巴窑的摊位也算是一个快闪店，它原本是我们其中一个生意伙伴用来卖杂菜饭的，后来他不要做了，我们就租下来卖鱼片汤。”

被指价格贵 澄清“一分钱一分货”

针对有网民投诉食物太贵、分量太少，杨志龙大方回应：“这些东西其实很透明的，一分钱一分货，很多时候顾客只是看价钱，没有看我们给的食材。如果以食材和分量来比较的话，其实价格是合理的。”根据之前的报道，该摊售卖的鱼片汤从6元起跳，加米粉或饭则多8角钱。

当问及摊位停业会否影响客源时，杨志龙说还好，同时也强调没有造成任何亏损。他透露，他们餐饮业的大本营在加冷、兀兰和菜市（Chai Chee），以及一间“炭香YUAN”中餐馆。至于接下来是否会扩充生意，他叹说很累了，打算暂时休息。

兼顾生意和演艺事业 杨志龙：不是每个演员都能成阿哥阿姐

谈到做生意和当演员，杨志龙说，各有不同的负担。“做生意，如果员工不想做了，可以直接辞职，不用想太多，老板却不可以。另外，成本、食材等各方面都需要顾全。”

他说：“至于演员的负担，演员好比股票，有起有落，可能今年会接到很好的角色，或是有一个很好的代表作；但隔年可能没有什么代表作，甚至没有作品。这就是演员需要承担的过程。现阶段我蛮享受和公司的合作，我会做比较多社媒的视频内容，主要是和美食有关。我有跟公司说我想要专注在美食这一块，所以现在大家都会把我和美食挂钩，像是明星厨师、爱烹饪的爸爸、餐饮业老板等。”

对于目前的事业，杨志龙说，演艺是主业，餐饮业是创业。经营餐饮业对他而言也是另一个谋生之道。“毕竟不是每个演员都能像惠玉姐、文芳姐、铭顺哥，所以还是要找其他东西来做。我是家里的经济支柱，所以一定要想办法赚更多钱。如果生意做得好，未来也可以留给我的孩子。”

盼把鱼头炉推上本地必吃美食名单

杨志龙也为自己的餐饮业设了一个目标，希望外国人能认识“鱼头炉”这道新加坡的传统美食，而不是误把鱼头炉当成火锅。

他希望往后人们在提到新加坡美食时，不再只是辣椒螃蟹、海南鸡饭，也会想到鱼头炉，并将其列入新加坡的必吃美食名单。