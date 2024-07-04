被李铭顺爆出恋情？黄思恬回应耐人寻味

《阿顺有煮意2》被李铭顺爆出恋情？黄思恬模棱两可的回应让人感觉“有嫌疑”。

最新一集的《阿2》请来小阿姐黄思恬、黄俊雄和张振煊当嘉宾。节目中聊到黄思恬去错码头时，主持人李铭顺突然惊爆一句“有空叫你男朋友带你来这里（奎笼）游玩”。黄思恬当下既没承认，也没否认，仅回说“来了，我来了”，态度耐人寻味。

《新明日报》随后针对这句话追问黄思恬，她选择避而不谈，但谈到录制《阿2》，她则大方分享觉得可以跟李铭顺一起做饭聊天、叙旧度过一整天是很难忘的体验，“毕竟大家都很忙，真能这样聚在一起的机会不多”。

对于不善于下厨的黄思恬而言，录制这档节目的最大收获是有机会看李铭顺烹煮美食，并从中学习。她也开心表示跟李铭顺拿了煮意大利面的秘方，想要自己亲自下厨试试看。

两人10年前曾在《逆潮》中饰演兄妹，而李铭顺在黄思恬心目中是个没有架子，时时刻刻都非常愿意帮助后辈的大哥。“我特别喜欢听他分享，总觉得很有趣。大哥是个活到老学到老的榜样。如今的他身为视帝，演技绝对无庸置疑，但他也时刻在学习，很激励人心。”

演技方面有请教李铭顺吗？“绝对是想的，但录节目的时候时间不够，所以打算私底下找他喝咖啡聊一下。”

黄思恬也希望能有机会再和李铭顺合作演戏。“第一次合作演兄妹，如今再演兄妹也行，竞争对手也行。其实情侣我也不介意，感觉都有一定的挑战。遇强则强，我觉得能跟大哥合作会是一个很好的经验。”