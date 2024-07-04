宋一国三胞胎儿暴风成长 小六生身高达175公分

（首尔讯）韩国男星宋一国与法官妻育有三胞胎萌娃大韩、民国、万岁，2014年曾是实境亲子节目《我的超人爸爸》的固定班底，深受大众喜爱。

三子一转眼已经12岁，最近跟着宋一国做客“国民MC”刘在锡主持的tvN电视谈话节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》，并于星期三（7月3日）晚播出的一集中登场。三子“暴风成长”的身高让一旁的曹世镐也被比下去，观众看了也直呼“三胞胎长好高”！

宋一国久违带着就读小学六年级的三胞胎上节目，距离2014年加入亲子实境节目《我的超人爸爸》首播刚好10年。万岁的脸蛋仿佛跟爸爸同一模子印出来，一登场就让刘在锡惊呼连连，直问：“这不是宋一国吗！”

三胞胎超高，大韩173公分、民国175公分、万岁172公分，三人透露：“我们在学校的身高排一、二、三名”，几乎快追上爸爸宋一国。

宋一国（左二）和三胞胎儿子大韩、民国、万岁相处模式像朋友。（互联网）

三胞胎虽然身高过人，但内心还保有小时候的顽皮和纯真个性。万岁认为大哥大韩最调皮，反被二哥民国吐槽：“所有事件的元凶可以看做是万岁做的。”三兄弟互相抬杠，逗得全场哈哈大笑。

被问到三胞胎平日不方便的点时，大韩率先发难：“去餐厅的时候，我们三个的意见总是不合。”让一旁的宋一国哭笑不得，透露三子“从没有意见一致的时候”。