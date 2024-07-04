网民小红书爆料 张耀栋陷私生子疑云

有网民近日在社媒小红书上爆出演员张耀栋的男女关系复杂，并指张有私生子。《联合早报》7月4日透过电话和短信联系张耀栋，但他未接听或回复。

网民“鸿X”以《新加坡男演员张耀栋有小孩装单身事件》为题，在小红书发文。鸿X说：“这个新加坡男演员张耀栋的事件，就是有家庭有孩子，还出来装单身。”

总结鸿X的发文，以及他7月3日和4日回应其他网民留言的内容，他对张耀栋的指控包括：一、他老板的朋友生下了张的孩子；二、张已有超过一个私生子，据他了解，最大的孩子超过10岁；三、张的男女关系复杂。

有网民7月3日问起“他有孩子？几时的事？”，鸿X回应该网民说：“这几天才出现的情况，原因是他外面惹了一个中国河北的女孩子，女孩子说他们是情侣，之后在小红书晒出张耀栋的照片，被张耀栋的正牌女友看见，才爆出来。”至于爆料原因，鸿X在回应中提到，有朋友怀了张耀栋的孩子，但不愿站出来指认对方，他才在小红书爆料，盼有更多人评理。

鸿X回复网民留言时也强调，他没造谣，有后续证据会公开。

记者7月4日透过小红书私信鸿X，询问对方有没有证据支持指控，或有相关人士可联系。对方询问记者身份后没有回应。

非首次被传有私生子

这并非张耀栋首次被传有私生子。2022年11月，有人向《联合早报》爆料指张耀栋有私生子，爆料者自称是私生子妈妈的姐姐。记者当时联系上张耀栋和传闻中的“私生子之母”，但双方回应说不认识对方。

对于新的传闻，记者4日下午发短信联系张耀栋，并转发小红书的爆料文给他，希望他能回应。等了一小时，他未回复，记者打两通电话给他，他也没接听，至截稿为止仍得不到他的回应。

张耀栋在“红星大奖2024”获得十大最受欢迎男艺人奖。这是他相隔八年后再得十大。

他2024年的戏剧作品包括3月播出的《孺子可教也》，在剧中扮演一名父亲。由他担任主要角色的新加坡赛车电影《速战人生》1月底公映，他在片中演一个强势又专制的父亲。

2025年的重头剧《小娘惹之翡翠山》今年1月底发出的卡司名单中，有张耀栋的名字，角色是故事里大家族张家幼女的老公。不过，据《联合早报》向圈内人了解，他最后未参演《翡翠山》。张耀栋近月也携手马来西亚网红“彩虹姐姐”直播带货。