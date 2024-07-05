妈妈拖完地 新加坡歌手Aeona写出首“全面防卫”歌曲

新加坡歌手兼创作人Aeona（杨文艳）为全面防卫40周年写歌，并于上星期日（6月30日）向总统尚达曼献唱。

为庆祝全面防卫40周年，亚洲音乐学院（The Songwriter Music College）让10名学生写出“全面防卫”主题歌曲。21岁的Aeona以《心火相传》（Carry Forth the Fire）胜出。

常言说慢工出细活，但杨文艳接受《联合早报》视讯访问时透露，歌曲只用了一天一夜的时间写出。她在夜间将旋律写出，歌词则是在白天妈妈拖地时完成。

“我们家不大，拖地本来不需要太久，但我一直喋喋不休，导致她有些分心，最后花了大概两小时吧，哈哈。”

总统赞美让她受宠若惊

Aeona（前排左三）在蔡厝港战备军人协会俱乐部活动上，为尚达曼总统（前排左一起）、总统夫人珍一藤木，以及人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈献唱《心火相传》。（吴先邦摄）

身为“00后”，杨文艳希望通过《心火相传》呼吁年轻人为新加坡贡献自己的力量，“全面防卫的核心理念，就是所有人都应为保家卫国出一分力。年轻人也该肩负起这个使命了。”

歌曲6月30日正式在各大串流平台上线，她当天也在蔡厝港战备军人协会（SAFRA）俱乐部活动上，为尚达曼总统献唱。问她给自己的表演打几分，她答：“七分或八分吧。这一年来我的嗓子状态一直不太好，能顺利完成这次的表演，对我来说已经足够。而且台下的观众都很享受，这是最重要的。”

她透露演出完毕后，总统亲切地和她握手，还对她赞不绝口，让她受宠若惊。

因歌唱找回对中文的热爱

杨文艳2024年2月毕业，成为学院首个获得荣誉文凭（Diploma in Merit）的学生。学院创办人黄韵仁接受《联合早报》访问时，大赞她是同期学生中最优秀的。

黄韵仁也透露，除了学习音乐创作，杨文艳一直在努力学习中文。“她平时是比较‘红毛派’的，但这一年来开始勤练中文歌，发音进步了很多。”

有趣的是，杨文艳小时候中文比英文好，还曾修读过高级华文，但在中三那年退步不少。“我经历了好几年的低潮，对什么都提不起兴趣，中文能力就慢慢生疏了。”她开始接触音乐后，不时会到酒吧驻唱，意外发现中文歌词往往富有深意，且意境优美，因而找回对中文的热爱。她进步的方法是多唱中文歌，以及缠着妈妈跟她说华语。

《心火相传》目前只有英文版本，被问及会否出中文版，她说：“这很有挑战性，但感觉很好玩，我很愿意尝试！”

杨文艳将在8月3日与9日的职总—滨海湾国庆庆祝会（NTUC x NDP Bay Celebrations）上演唱《心火相传》。