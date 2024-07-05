朴宝剑化身素人三天 体验平凡生活泪流不止

我是加百列

My Name is Gabriel

可在Disney+观看

由韩国长寿综艺《无限挑战》的王牌制作人金泰浩打造，《我是加百列》的参演明星将前往海外，卸下艺人身份，在完全陌生的地方体验72小时他人的生活。

节目由说唱歌手兼电视名人Defconn和歌手组合Davichi主持，第一集由人气演员朴宝剑开场，他前往爱尔兰的都柏林市，开始“新的人生”。初来乍到的他靠着节目组送的信封找到住处，也找到自己的新身份——Ruaidhri（念“Ru-ri”）。突然间需要以零经验的基础融入他人生活，朴宝剑不禁感到焦虑又紧张，不停地揉头发，可爱又搞笑。

他隔日与Ruaidhri的好友碰面，朋友们看见昔日老友“换人”却坦然接受，似乎早有准备。朋友们自然又友好的态度，让紧张的朴宝剑快速地亲近大家。

朴宝剑（右一）在好友自然的配合下，很快融入新生活。（取自朴宝剑IG）

不过更具挑战的是Ruaidhri的日常工作，他不仅是合唱团领唱，还是责任重大的团长。合唱团两天后还有公演，即便朴宝剑有音乐基础，面对大群合唱队友还是颇感压力，让他苦不堪言。他将如何运用自己的音乐经历带领合唱团？体验他人生活似乎没有想象中轻松。

朴明洙新生活如搞笑片

若将朴宝剑的新生活比做温馨艺术片，谐星朴明洙的新生活则是搞笑家庭片。他前往泰国清迈，成为了一个有妻女的丈夫“沃帝”，也是一家之主。

沃帝以卖青芒果沙拉为生，因此朴明洙大清早就要到当地的菜市场购买食材。朴明洙不仅人生地不熟，还面对语言不通的困境，一个头两个大。他开着沃帝的电单车，结果绕了远路才到市场。好不容易买到食材后，又发现电单车不见了，让他焦虑不已，赶快联系“妻子”帮助。

朴明洙（右）的新生活有妻有女，需要负起一家之主的责任。（节目截图）

朴明洙看到妻子的到来松了一口气，但又觉得自己一个人在陌生的地方，又要认路，又要克服语言障碍而“压力山大”，对妻子抱怨时语气就重了点。两人看起来就像真的夫妻拌嘴，非常好笑。

艺人卸下包袱接地气

看到艺人卸下包袱，尽力融入他人身份与生活，以及和周围的人互动，有温馨、尴尬、搞笑的时刻，不少片段都让我觉得很接地气。

朴明洙看起来大大咧咧，尽管工作很费体力，他还是会尽力地按照沃帝的生活日程，勤勤恳恳地买食材、逗孩子，也记下家里人的名字。

朴宝剑的个性偏感性，常常被当地温暖的氛围感动到哭。他和朋友们其乐融融在一起吃饭唱歌时如同多年好友一样，气氛欢乐轻松。让我印象深刻的是，在他与Ruaidhri的父母见面时的片段，自然又温馨，仿佛是真实的一个家庭，非常暖心。

朴宝剑个性感性，常常被周围的温馨氛围感动到哭。（节目截图）

节目共有14集，接下来的成员阵容也十分令人期待，有演员池昌旭、廉惠兰，都是不少韩剧观众熟悉的脸孔，之后还有综艺咖洪真庆、《单身即地狱》参演者Dex（金珍映）和舞者Gabee加入。

美中不足的是，主持阵容中的Davichi有些用力过度，比如第一集中，朴宝剑的每个动作，她们都夸张地回应，有些干扰观感。其实，我认为总体故事内容足以撑起整篇节目，主持人的旁白反倒干扰了温馨暖心的氛围，有些可惜。希望接下来几集，主持人们能够收敛一些，或许能让节目观感更舒服。