我要大声说：看《金孙暴富攻略》　遗憾没好好陪阿嫲

我看了十多遍《金孙暴富攻略》，心痛的感觉依然强烈。因为阿嫲在世时，我没有好好爱她、陪她。我再也没有机会孝敬阿嫲了，这是我最遗憾的事。看了这部戏，我把对阿嫲的思念转移到周围的长辈身上，去关爱他们，疼爱他们。这部戏的影响力巨大，真是百看不厌。——观众（XXX878）

很失望看到现在的电视剧大部分都有不信任、自私自利，还有不择手段得到名利、金钱和喜欢的人的桥段。剧情动不动就大骂、拉头发、搞阴谋；没有亲情，没有人情。一些观众可能不知不觉地有样学样。恳请有关当局停止播放这类电视剧，多播出宣扬正能量、积极人生观，和守望相助精神的电视剧。——观众（XXX889）

这次的《黄金年华之斗歌竞艺》好有看头，前三名优胜者果然歌艺非凡，把冷门却很有内涵的歌曲唱“活”了，令人赞赏。现在比赛结束了，希望能有一些持续性的计划，给这一群熬炼过的歌手更大的舞台，让他们为乐龄人士带来欢乐。——观众（XXX791）

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