娱乐吃瓜：白冰冰来新和梁志强大吃榴梿 叹“家里神主牌比人多”

台湾知名综艺主持白冰冰最近现身新加坡，原来是陪好友来新度假，大啖榴梿和本地美食。《联合早报》在东部一栋豪宅捕捉到白冰冰，发现她和梁志强等《小孩不笨3》演员们有意想不到的互动。记者和她做了独家专访，听她从新加坡美食谈到养身，又回溯艰苦的童年生活，甚至忆及去世27年的女儿。

白冰冰笑笑哭哭，尽显幽默豁达，让记者经历了一场“采访喜相逢，人生多少事，尽付笑谈中”。

白冰冰近年在台湾时常上头条，因为她主持的选秀综艺《超级冰冰Show》是多年收视冠军。这回来新四天三夜是难得的休息，但她抽空接受《联合早报》记者访问，全力为节目宣传，又可看出她的敬业乐业。

白冰冰参观了星耀樟宜和滨海湾花园等景点，品尝了山竹、红毛丹、鱼丸面、摩摩喳喳等水果与美食，从大排档吃到米其林三星餐馆，笑叹一来新加坡，在台湾的瘦身努力“一夕瓦解”。

69岁的她皮光肉滑不说，身段灵活毫无老态，记者笑称她实际看起来年轻20岁，她笑回，不养身只好“养医生”。其实她没有秘诀，只是确保自己吃得下、睡得着、排得出，以及心情开朗。

为素昧平生梁志强站台

白冰冰（前排右一）和新加坡朋友谢美珠（前排左四）一家人，热情款待容启航（前排左一）、梁志强（前排左二）和曹国辉（前排右二）。（洪铭铧摄）

白冰冰这回在本地朋友——头皮护理品牌女强人谢美珠位于实乞纳的洋房住宿，朋友订了一车榴梿招待她。她说吃到比猫山王更高级的“黑金”品种，在台湾没有这么多选择，价格还更贵。

访问中途，梁志强带着曹国辉和容启航来访，一起吃榴梿。白冰冰是怎么认识他们？

原来几个月前，梁导到台湾宣传《钱不够用3》，知道白冰冰的人气，就托友人邀请素昧平生的白冰冰出席电影记者会站台。白冰冰二话不说答应了，她说知道新加坡人口少，要撑起一部电影票房不容易，能帮就帮。

白冰冰自觉和梁志强“类型相近”，聊得投机。记者好奇若有合适剧本，她可愿意拍新加坡片，她话中似有玄机：“他是个有理想和生活化的人……缘分到了，自然就有。”

白冰冰（左）拿起榴梿一吃，沉醉表情道尽个中美味。（陈斌勤摄）

幼时是“受虐儿童”

白冰冰来新度假，暂住朋友豪宅。（陈斌勤摄）

今天的白冰冰乐观豁达，昔日却是从穷苦家境一路走来。她忆述：“以前没有煤气，吃饭前要先起火，有时会被妈妈打，骂说‘怎么生个火那么慢’。”

包括她在内，家里有11个兄弟姐妹，她排行老三，大哥大姐都受父母珍爱，自小可以上学，不必做家务，她则负责照顾弟妹，每天把弟妹背在身上照顾，除了读书，还要劈柴、捡煤炭、煮饭、洗衣服。随便哪件事做错就会被打，她形容自己幼时是个“受虐儿童”。

父母和大哥都已去世，弟妹各自成家，唯一的女儿白晓燕在1997年17岁时因绑架案遭撕票遇害，白冰冰如今是个独居老人。她透露，弟妹们家里空间较小，所以不介意她是女性，祖先、父母、大哥，还有她女儿的神主牌位都安放在她家里，“家里人只有我一个，但牌位就很热闹。”

她白手打拼出傲人事业，家住豪宅，但她透露连阴宅也打理得好，“让祖先有路走，我的路也越走越大条。”她觉得有祖先庇护，是自己看起来比同龄女性年轻的原因。

谈女儿过世“挺过来了”

白冰冰谈到童年的辛酸，很感恩如今拥有的生活。（陈斌勤摄）

白冰冰分享自己大半生的阅历与对人生的见解，说着说着，突然提到白晓燕去世后的一件事。当时有位琉璃艺术家为白晓燕做了个骨灰瓮，琉璃透明，可以清楚看见瓮里的骨灰，但白冰冰当时无法承受视觉触及女儿骨灰的哀痛，一直喊不行。可是庙里的师父已经封存好骨灰，无法迁移，她才被迫接受。快30年过去，她今天对此深表感恩，“因为看得到，真好！唯一能拥抱的，也只有这一刻！”点击这里观看视频。

泪水这时如决堤般滑下她白皙的脸颊，白冰冰说：“这不是伤心喔，是我曾经有伤心的过去，但我挺过来了。”

人生七十古来稀，白冰冰妙喻人生像一盒面纸，“平常用纸用得浪费，啪啪啪就（抽走）用完了，人生也是一样……”所以她不敢随意浪费每一天的时间。根据统计，台湾女性的平均年龄为83岁，白冰冰算过，她现在距离83岁还有14年，看似很长，但换算成5000多天，其实很短，所以她说余生要好好利用。

她现在除了每周主持一天的《超级冰冰Show》，偶尔也拍电影，并有“冰冰好料理”品牌冷冻商品，还通过个人和“白晓燕基金会”做各种慈善。《超级冰冰Show》从7月6日起，每逢星期六晚上9时至11时，通过佳乐台（新电信502频道）播出。

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