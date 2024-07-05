小姐姐请回答（首播）

Eazie TV·TVBS亚洲台 晚上9.00

女性谈话节目，由曾莞婷主持，邀请演艺圈年约20至35岁的小姐姐们，包括演员、歌手、模特儿担任节目班底，一起畅聊恋爱、时尚、心理、美妆等大小事。节目更重磅请来韩国啦啦队成员娟周、皓祯参与，看看韩台恋爱文化的差异。

一路朝阳（首播）

Eazie TV·深圳卫视国际频道 下午1.20

主演：李兰迪、王阳、王菊、高叶、徐绍瑛。该剧根据姜立涵的都市小说《大城小室》改编，讲述两个80后女生毕业后在大城市打拼一路奋斗，互帮互助，遭遇种种挫折后，最终找到心之所向的故事。

詹姆士出走料理8（首播）

Hub都会台（星和Ch825） 傍晚6.50

为了寻找记忆中的美味料理，詹姆士带领大家探索市场，品尝在地美味，寻访料理达人，并在节目中展现特殊食材的处理方式，尝试新的酱料或是新的料理做法。

哥吉拉与金刚：新帝国 Godzilla x Kong: The New Empire

HBO Go 已上线

上回斗得你死我活的哥吉拉与金刚，摇身变成战友，联手对抗新威胁。（剧照／华纳兄弟）

上回斗得你死我活的金刚与哥吉拉，在“怪兽宇宙”的第5部摇身变成战友。哥吉拉在地面上击退危害人类的泰坦巨兽，金刚则待在地下的空心地球（Hollow Earth）。残暴的巨型人猿刀疤王（Skar King）想到地上世界称王，金刚无法独自对抗刀疤王，必须向昔日死敌哥吉拉求助。强强联手能否击退大反派？

义式生活大挑战第2季 Amanda And Alan’s Italian Job S2

BBC Lifestyle（星和Ch432，新电信Ch255） 晚上9.20

Amanda Holden（阿曼达霍尔顿）和Alan Carr（艾伦卡尔）这对挚友又买了一栋“1欧元房屋”，房子位于意大利的托斯卡尼地区，他们用了一个夏天的时间拥抱在地生活，探索丰富的文化，并一头栽进建造计划里。他们的目标是将新生命注入一栋年久失修的房屋，还有一座需要大幅翻修的中世纪塔楼。