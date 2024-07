小姐姐请回答(首播)

Eazie TV·TVBS亚洲台 晚上9.00

女性谈话节目,由曾莞婷主持,邀请演艺圈年约20至35岁的小姐姐们,包括演员、歌手、模特儿担任节目班底,一起畅聊恋爱、时尚、心理、美妆等大小事。节目更重磅请来韩国啦啦队成员娟周、皓祯参与,看看韩台恋爱文化的差异。

一路朝阳(首播)

Eazie TV·深圳卫视国际频道 下午1.20

主演:李兰迪、王阳、王菊、高叶、徐绍瑛。该剧根据姜立涵的都市小说《大城小室》改编,讲述两个80后女生毕业后在大城市打拼一路奋斗,互帮互助,遭遇种种挫折后,最终找到心之所向的故事。

詹姆士出走料理8(首播)

Hub都会台(星和Ch825) 傍晚6.50

为了寻找记忆中的美味料理,詹姆士带领大家探索市场,品尝在地美味,寻访料理达人,并在节目中展现特殊食材的处理方式,尝试新的酱料或是新的料理做法。

哥吉拉与金刚:新帝国 Godzilla x Kong: The New Empire

HBO Go 已上线

上回斗得你死我活的哥吉拉与金刚,摇身变成战友,联手对抗新威胁。(剧照/华纳兄弟)

上回斗得你死我活的金刚与哥吉拉,在“怪兽宇宙”的第5部摇身变成战友。哥吉拉在地面上击退危害人类的泰坦巨兽,金刚则待在地下的空心地球(Hollow Earth)。残暴的巨型人猿刀疤王(Skar King)想到地上世界称王,金刚无法独自对抗刀疤王,必须向昔日死敌哥吉拉求助。强强联手能否击退大反派?

义式生活大挑战第2季 Amanda And Alan’s Italian Job S2

BBC Lifestyle(星和Ch432,新电信Ch255) 晚上9.20

Amanda Holden(阿曼达霍尔顿)和Alan Carr(艾伦卡尔)这对挚友又买了一栋“1欧元房屋”,房子位于意大利的托斯卡尼地区,他们用了一个夏天的时间拥抱在地生活,探索丰富的文化,并一头栽进建造计划里。他们的目标是将新生命注入一栋年久失修的房屋,还有一座需要大幅翻修的中世纪塔楼。