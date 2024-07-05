只有范文芳 值得周崇庆回头一看

（本地讯）第970期《优1周》7月5日出街，封面人物是周崇庆和范文芳。这是《优1周》的特别企划，找来周崇庆“访问”范文芳，来一场“偶像对谈”。这也是周崇庆毕业前的“特别企划”（special project），他还将标题定为：《只有范文芳，值得我回头一看》！

原来周崇庆早在1990年代就很喜欢范文芳，他说：“因为我的偶像不多，娱乐圈只有范文芳，本来还有一个香港男歌手，但是我在接触他过后，再也没办法喜欢他了。我很怕接触偶像后幻想破灭，还好范文芳没有！”

其他精彩内容有：《娱乐吃瓜》带大家认识最新中国古装剧《金庸武侠世界》的此沙；介绍韩综《瑞镇家2》，换主持班底的《超人归来》及《2天1夜》；人物访问有徐乃麟和萧煌奇；韩剧《背着善宰跑》男主“善宰”边佑锡的狮城记者会与粉丝见面会；体育焦点是欧锦赛的落选球星们；话题有《新加坡米其林指南2024》星光失色；旅游带大家到中国江苏省北区城市宿迁和盐城一游。

第970期《优1周》杂志每本售价$2，在各大报摊、售报亭、超市及便利店均有出售。官网：uweekly.sg。

本期送礼：

五对陈松伶“松聚一刻”新加坡演唱会门票（各价值$128）。读者可扫描杂志内的QR码或上网：qrs.ly/pzfwu0u回答一道问题，并在7月10日晚上11点59分前提交答案及个人资料，就有机会赢奖。