艺人预测欧锦赛 吴岱融看好瑞士葡萄牙

欧洲足球锦标赛八强出炉，德国、西班牙、葡萄牙、法国、英格兰、瑞士、荷兰和土耳其将分别在明后两天进行对决，争取进入半决赛，期待杀入总决赛，夺得总冠军。

强强对决，究竟哪两支队伍会进入总决赛？

找来足球发烧友的艺人们预测！

作为香港明星足球队成员的吴岱融，看好瑞士和葡萄牙。

吴岱融受访时说自己比较看好很久没拿冠军的瑞士，因为球员们有很强的进取心，尤其在体能方面特别锻炼过。

此外，他也看好葡萄牙，“上场对战斯洛文尼亚时，C罗在罚点球时没踢进，很多队员都关心和安慰，挺感动的。最后他们在进入点球大战时赢了，也破纪录成为欧洲杯史上点球大战中，连续三球都守住龙门的球队”。

不过，他认为球是圆的，比赛包含幸运成分，谁拿冠军很难说，“加上现在科技发达，运用VAR技术等，这一届很多球赛数据跟以前不一样”。

今年64岁的他仍持续踢球：“我比以前少踢很多，但基本上有机会就会踢，在新马中港都有一起踢球的朋友。有些人说，你年纪这么大，踢球不危险吗？当然我是慢慢踢，求的不是输赢，只是出出汗，搞个身体健康。如果他们踢得太凶，我就马上举手退场，宁愿自己去跑步，因为受伤拍戏也很不方便。”

黄靖伦：西班牙与荷兰 有望打进总决赛

曾梦想当足球员的黄靖伦，认为西班牙和荷兰有望打进总决赛。

“西班牙从小组赛开始就踢得非常好，第一场在控球率低的状况下还可以赢，而且四场比赛只丢了一球，稳扎稳打，应该会夺冠。”

身为英超利物浦粉丝，他私心挺英格兰队，“但这次英格兰队虽然个人能力很强，在一起时却犹如一盘散沙，他们的领队索斯盖特（Gareth Southgate）在战术用人方面真的不行”。

球员中，他较喜欢荷兰的哈克波（Cody Gakpo）和土耳其小将阿尔达居莱尔（Arda Güler）。“前者也是利物浦队的，后者现在在皇马，又年轻又踢得像土耳其的梅西。”

晋升人父的他透露需要照顾小孩，累得无法看完比赛，但仍会关注赛事。虽然久未踢球，靖伦依然会每周到酒吧看球，也有体育台有意邀请他担任一场球赛的球评，细节暂未敲定。“有机会的话，我可以尝试！”

钱翰群：西班牙对决荷兰



钱翰群看好总决赛将由西班牙对垒荷兰：“虽然很多人看好东道主德国占主场优势，有机会进大决赛，可是我觉得没那么容易，因为西班牙踢法稳健，而德国在主场其实压力很大。 ”

他特别喜欢西班牙：“他们的年轻球员和老球员都能配合得很好，加上我去年去过西班牙两次，对他们的足球有进一步的了解。这次比赛的Rodri（罗德里）是我最喜欢的球员，他司职中场有如球队的定海神针，他也是在大型比赛中很少犯错误的球员。”

早前曾和“终身为父”（Dads For Life）的球队踢友谊赛，由于刚在三月动了部分膝关节置换手术，他将暂时休息一段时间。