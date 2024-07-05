时隔六年回上海探父 郭亮骑脚车慢游回味

时隔六年再回上海老家，郭亮感觉既熟悉又陌生。

本地艺人郭亮近日在IG分享回上海吃喝玩乐的照片和视频，这也是他时隔六年再回到老家，他受访时说上海给他的感觉既熟悉又陌生。

郭亮说这次是独自回上海，因为家人的时间安排不上，“我回上海是因为父亲年纪大了，好几年没见他，他刚刚做了心脏起搏器植入手术，所以回去看看他”。

郭亮想念上海的很多东西：“尤其是我熟悉的那些地方，包括武康路、五原路、我以前工作的地方和读大学的地方等，现在很多都成了‘网红路’。”

郭亮也表示已经有十几年没有在初夏时回去，再次重逢鲜艳绿色的梧桐树，让他印象很深刻。

此外，另一点让郭亮感触很深的是，上海变得干净整洁了。“这里依旧修饰了所有的房子，我小时候的那些房子，包括老洋房、建筑物等，现在全部都还在，但完全都像新的一样了。一些可能有损毁的建筑物，很多百年历史的建筑物，都恢复到了当年的模样，很精彩！好多天都让我流连忘返。”

郭亮也表示初夏的上海，骑着脚车慢游是他非常推荐的活动。“我这次在上海出行基本上靠共享单车，我觉得上海在这方面规划得蛮好的，有专门的自行车道，而自行车的路线能通过手机查询，非常方便又舒服，坐车还会遇到塞车。”

与粉丝分享视频

郭亮这次也拍了在上海的短视频上传到社媒与粉丝分享，并贴文写道“菜鸟剪片”，他表示短片都是自己拍摄和剪辑的，不过他觉得留下了很多遗憾，“我是得到朋友的鼓励后才决定剪辑，所以在剪辑时才发现拍的素材不够，或是拍得并不好。不过可以当作纪念，也算是在练习，熟悉一下剪辑的软件，也写了一些文案，自己录音，这些对我来说很新鲜、有趣。希望接下来可以多剪辑一些视频分享给观众粉丝”。

工作方面，郭亮表示排到年底，虽然忙碌但是开心。除了即将播出的新剧《浴水重生》，郭亮也客串了《小娘惹之翡翠山》，另外还有一部新剧的准备在进行中。