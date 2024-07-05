刘畊宏夫妻与百名粉丝 星耀樟宜直播跳操

“刘教练”刘畊宏与老婆Vivi王婉霏开启环球跳操之旅，第一站就落地新加坡星耀樟宜雨漩涡（Jewel Rain Vortex），星期四（7月4日）晚上带领现场约180名粉丝愉快跳操超过一小时半！

刘畊宏夫妻星期四应名创优品Miniso之邀，前来参加跳操兼现场直播活动。刘畊宏是第二次来新参与线下跳操，他今年5月19日曾在抖音发布视频，宣布因脚踝受伤暂停跳操。

刘畊宏夫妻星期四应名创优品Miniso之邀，前来参加跳操兼现场直播活动。（庄耿闻摄）

他表示，那时医生为他安排进行电脑断层扫描（CT）与核磁共振成像（MRI）后，他需要将脚固定并休养约一个月，期间的行动也必须靠着轮椅或拄着拐杖，因此短时间内无法直播跳操。

星期四晚上，刘畊宏与老婆Vivi穿着白衣红裤，带领现场60名“畊宏女孩男孩”，在雨漩涡前直播跳操，还有其余120名观众，因场地有限被安排在舞台外，但大部分人也随性跟跳。

刘教练夫妻俩元气满满兼爆发力十足，在跳操同时也在抖音平台直播，跳操7时半开始，线上观看人数在不到半小时内就已达10万，而直播间点赞人数也在直播结束前过1000万。

线下场面也同样火爆，两人的出现引起机场游客们的关注。虽然主办单位有安排多名保安驻守现场，舞台周围也围着栏杆阻挡群众靠近，但还有许多人无视保安劝阻，想法设法靠近舞台拍照。

刘教练最终带领粉丝们跳足一个小时半，舞步稳健利落，看来已经完全康复，他还在跳操尾声预告下一站将会到希腊。

粉丝们随着刘教练一起动起来！（庄耿闻）

反应热烈 粉丝抢名额

独自前来参与活动的女粉丝接受访问表示，她非常享受这个运动，在得知刘畊宏夫妇会来新加坡跳操时，她已立即报名，主办单位还告知反应热烈，但最终还是抢到了进场名额。

她感到很兴奋，大赞刘畊宏与老婆状态很好，她近距离接触他们时，两人也表现亲切，直言：“好不真实，竟然和屏幕里的人奔现（见面）了。”

另外，有本地粉丝还特意准备了横幅，写着“刘姥姥的大观园”欢迎两人到来。