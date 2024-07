(台北讯)台湾男神许光汉以烧脑剧《想见你》红遍韩国,掳获一票韩粉的他挟带高人气进军韩国演艺圈,出演的首部韩剧《无路可走:轮盘赌》(No Way Out: The Roulette),7月31日将于Disney+播出。

许光汉在剧中饰演微笑杀手,日前在预告片持枪杀红眼,对着镜头露出一抹邪笑,与真人的暖男形象反差引起注意。

许光汉参演的韩剧《无路可走:轮盘赌》将于7月31日于Disney+播出。(互联网)

八集的《无路可走:轮盘赌》讲述刘在明饰演的杀人犯金国浩坐牢13年后出狱,被仇家悬赏追杀;许光汉饰演杀手“微笑先生”(Mr.Smile)。演员阵容还包括赵震雄、廉晶雅、金武烈、李光洙和金圣喆。