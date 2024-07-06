度华年

Viu 已上线

赵今麦和张凌赫主演的中国古装剧。讲述大夏朝监国的长公主李蓉与当朝首辅裴文宣因误会相爱相杀，而后两人同时“重启人生”，想要改变上一世的结局。过程中，他们相互吸引，最终破镜重圆。

阁楼的拉杰 The Imaginary

Netflix 已上线

少女阿曼达（左）与假想同伴拉杰一起度过刺激的虚构冒险。（Netflix提供）

日本Studio Ponoc出品，透过少女阿曼达与假想同伴拉杰的视角，描绘幻想的力量如何抚平伤痛。拉杰是阿曼达想象的男孩，两人一起度过各种刺激的虚构冒险。有一天，拉杰突然孤身一人来到幻想小镇，这才发现被人类遗忘的幻物都会跑来这里生活和工作。与此同时，他面临神秘的威胁。

大虎 The Tiger

Viu 已上线

崔岷植、郑万植和金尚浩主演的韩国电影，讲述捕猎高手千满德（崔岷植饰）为了保护朝鲜最后一只老虎，与日军拼死相搏的故事。朝鲜日治时期，名猎手千满德选择放下枪隐居山林，守护曾经的猎物、被称为“智异山山君”的朝鲜最后一只老虎。日本军官为了衣锦还乡，要猎杀这只老虎带回日本，捕虎队和千满德的冲突随即展开。千满德不仅仅要守护老虎，还有国土的尊严。

声生不息·家年华

U频道 晚上7.00

孙楠、古巨基、王心凌、谭维维、胡彦斌、郁可唯、汪苏泷、周深等12位歌手，和毛阿敏、张淇等飞行嘉宾，演唱大家熟悉的歌曲，探寻百年中华音乐的足迹。

谁来作客

Eazie TV·客家电视 晚上11.30

邀请各界客家名人以Podcast形式，与主持人吴奕蓉畅谈那些温暖、有力量、有泪水的故事。首集嘉宾是模仿天王郭子乾。出道近40年，从《连环泡》的临演一路坚持到《茶金》的吉桑，郭哥说：“我是台下零分，上台100分。”一起听听他的人生故事。以客家语和华语播出，附中文字幕。

寂寞爱光临 Not Here To Be Loved

Eazie TV·CinemaWorld 晚上9.00

中年男子尚克劳德过着早已忘记微笑的生活，他与妻子离异，和唯一的儿子也处得不好，还觉得自己缺少父爱。当他走入探戈教室认识了芳丝华，人生就此改变。以法语播出，附中文字幕。

赌城大亨II之至尊无敌

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

主演：刘德华、李嘉欣、邱淑贞、万梓良、刘兆铭。《赌城大亨之新哥传奇》的续集，讲述贺新用了20年时间成功建立赌业王国，但同伴不甘屈居其下，于是设局争夺赌业控制权。另一方面，青年傅震为贺新旧情人的儿子，以为父亲被贺新所杀，于是处心积虑展开报仇大计。胆识过人的贺新面对各种威胁，绝不坐以待毙。