度华年

Viu 已上线

赵今麦和张凌赫主演的中国古装剧。讲述大夏朝监国的长公主李蓉与当朝首辅裴文宣因误会相爱相杀,而后两人同时“重启人生”,想要改变上一世的结局。过程中,他们相互吸引,最终破镜重圆。

阁楼的拉杰 The Imaginary

Netflix 已上线

少女阿曼达(左)与假想同伴拉杰一起度过刺激的虚构冒险。(Netflix提供)

日本Studio Ponoc出品,透过少女阿曼达与假想同伴拉杰的视角,描绘幻想的力量如何抚平伤痛。拉杰是阿曼达想象的男孩,两人一起度过各种刺激的虚构冒险。有一天,拉杰突然孤身一人来到幻想小镇,这才发现被人类遗忘的幻物都会跑来这里生活和工作。与此同时,他面临神秘的威胁。

大虎 The Tiger

Viu 已上线

崔岷植、郑万植和金尚浩主演的韩国电影,讲述捕猎高手千满德(崔岷植饰)为了保护朝鲜最后一只老虎,与日军拼死相搏的故事。朝鲜日治时期,名猎手千满德选择放下枪隐居山林,守护曾经的猎物、被称为“智异山山君”的朝鲜最后一只老虎。日本军官为了衣锦还乡,要猎杀这只老虎带回日本,捕虎队和千满德的冲突随即展开。千满德不仅仅要守护老虎,还有国土的尊严。

声生不息·家年华

U频道 晚上7.00

孙楠、古巨基、王心凌、谭维维、胡彦斌、郁可唯、汪苏泷、周深等12位歌手,和毛阿敏、张淇等飞行嘉宾,演唱大家熟悉的歌曲,探寻百年中华音乐的足迹。

谁来作客

Eazie TV·客家电视 晚上11.30

邀请各界客家名人以Podcast形式,与主持人吴奕蓉畅谈那些温暖、有力量、有泪水的故事。首集嘉宾是模仿天王郭子乾。出道近40年,从《连环泡》的临演一路坚持到《茶金》的吉桑,郭哥说:“我是台下零分,上台100分。”一起听听他的人生故事。以客家语和华语播出,附中文字幕。

寂寞爱光临 Not Here To Be Loved

Eazie TV·CinemaWorld 晚上9.00

中年男子尚克劳德过着早已忘记微笑的生活,他与妻子离异,和唯一的儿子也处得不好,还觉得自己缺少父爱。当他走入探戈教室认识了芳丝华,人生就此改变。以法语播出,附中文字幕。

赌城大亨II之至尊无敌

天映频道(星和Ch868,新电信Ch585) 晚上9.00

主演:刘德华、李嘉欣、邱淑贞、万梓良、刘兆铭。《赌城大亨之新哥传奇》的续集,讲述贺新用了20年时间成功建立赌业王国,但同伴不甘屈居其下,于是设局争夺赌业控制权。另一方面,青年傅震为贺新旧情人的儿子,以为父亲被贺新所杀,于是处心积虑展开报仇大计。胆识过人的贺新面对各种威胁,绝不坐以待毙。