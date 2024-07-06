10对张清芳“Timeless” 演唱会门票送联合早报俱乐部VIP

时隔八年，华语乐坛的“东方不败”张清芳将重返新加坡舞台，于8月10日举办“Timeless”演唱会，与喜欢她的歌迷见面，用歌声与他们叙旧。

1985年，还是学生的张清芳发行首张专辑《激情过后》，创下超过30万张销售量，一炮而红。出道39年来，她发行的个人专辑超过30张，代表作《我还年轻》《出嫁》《雨夜花》等皆是一代人的青春回忆。年少成名的她，在1994年与1997年两次获得金曲奖最佳华语女歌手，奠定了她在歌坛的“东方不败”地位。

此次演唱会取名“Timeless”，象征张清芳的歌声会一直陪着乐迷，也希望勾起每个人回忆中的那首张清芳。演唱会由海峡唱片（Hype Records）和At Commons主办，《联合早报》和96.3好FM呈献。《新明日报》和《优1周》是演唱会的支持媒体。

主办方将送出五对Cat 2（每对价值536元）和五对Cat 3（每对价值396元），共10对门票给联合早报俱乐部VIP（订户）。

即日起至7月28日（星期日），联合早报俱乐部VIP只须扫码或点击链接，回答一道简单问题，就有机会获得一对门票。10位幸运读者最迟将于7月31日（星期三）收到电邮通知。

▲张清芳“Timeless” 新加坡演唱会2024

8月10日（星期六）晚上8时

地点：星宇表演艺术中心（The Star Theatre)

票价：$338、$268、$198、$128、$98（不含行政费）

购票：sistic.com.sg，或拨打热线63485555