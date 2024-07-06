记者大声说：苏慧伦为《谁是受害者2》加分

最近看完了一部优质台剧《谁是受害者》第二季，被“回归”演员身份的苏慧伦惊艳到。她用细腻的演技演绎一个沉重的角色，为剧集大大加分。回看苏慧伦这些年的发展，真要给她一个赞。从出道时的《追得过一切》，到风格强烈的“Lemon Tree”时代，形象和曲风都被她消化成自己的风格。这次相隔12年再拍戏，也交出漂亮成绩。她之前接受早报访问时说，不会设定任何目标，“反倒是如果有机会，就按照当下的心情和感觉去做选择。”看来这次她按心情做出的选择，很正确。—— 赖婉丽

娱记生涯中曾收过歌手的签名专辑和周边商品，鲜花却是头一回。韩国新晋男神边佑锡来新开粉丝见面会，记者会上，身高190公分的他弯着腰将黄色玫瑰一一递给媒体。我做了功课，为了“争取”到他更多的反应，准备了他登上副刊封面的报道和呼应剧中乐团名字的糖果送给他，他笑着收下。我不是粉丝，但对这样的问候方式还是留下极为深刻的印象。既“收买”了媒体的心，又有话题，还可以让大众对他的好感度加分，实属聪明之举。——曾慧仪

28岁欧阳妮妮被35岁张书豪甜蜜求婚，过程幸福感爆棚，但一段欧阳龙捧着女儿的脸狂亲的插曲却惹来网民批评，认为无法接受，甚至有人觉得恶心。但爸爸亲吻女儿，怎么会恶心呢？女儿无论多大，在爸爸心中永远都是小公主，亲亲或许是他们父女之间爱的表达，只要坦然自在，在我看来并无不妥。吴宗宪也曾因为亲吻女儿Sandy而引起非议，但他和欧阳龙一样，和女儿感情亲密，所以表现出来的仅是父爱，旁观者实在无须太在意。——李妙音