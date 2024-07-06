杰克于伦霍尔首演电视剧 好演技救不了弱剧本

无罪的罪人 Presumed Innocent

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美国悬疑律政剧，改编自Scott Turow（史考特杜罗）1987年撰写的畅销小说，Jake Gyllenhaal（杰克于伦霍尔）从影33年来首度主演电视影集，并且同时担任监制。

故事开始，首席副检察官洛斯提·赛毕奇（杰克于伦霍尔饰）接获噩耗，合作关系紧密的检察官卡洛琳·普利莫斯（Renate Reinsve雷纳特赖因斯夫饰）在寓所遭残酷虐杀。被地方检察官雷蒙·霍根（Bill Camp比尔坎普饰）委派负责此案的赛毕奇，认定案件与他和卡洛琳多年前逮捕定罪的变态凶手有关。

但随着霍根竞选失败黯然离职，赛毕奇不但被敌视他的汤米·莫托（Peter Sarsgaard彼得赛斯嘉饰）取而代之，还被揭露和卡洛琳有不伦关系，继而成为嫌疑犯接受审讯。身心俱疲的赛毕奇不但得证明自己无罪，还必须努力挽回和妻子芭芭拉（Ruth Negga萝丝奈格饰）的婚姻。

台前幕后金牌阵容

幕后班底为典型好莱坞金牌制作团队，担任监制的包括大导演J.J.Abrams（艾布拉姆斯），主创者是曾一手打造脍炙人口的律政剧《艾莉的异想世界》（Ally McBeal）、《波士顿法律》（Boston Legal）等，并在近年以女性悬疑剧《大小谎言》（Big Little Lies）维持声势的制作人David E. Kelley（大卫凯利），观众认定剧集品质有一定的保证。

加上男主角于伦霍尔的名气，剧集未播出已在网络上引起非常大的关注。尤其巨星Harrison Ford（哈里逊福特）曾在1990年主演叫好又叫座的同名电影版，影片还登上当年全球电影最高票房榜第八名，大家对新版本理所当然寄予厚望。

主角描绘表面化

目前上线五集，媒体的评价参差，不过演员表现普遍获得肯定。于伦霍尔开场一身精致西装在法庭的一段帅气论述，原本让人对情节发展充满期待，但后续仅见人物焦躁、莽撞、迷乱、偏执，丝毫没有精英检察官的风范。剧本不断强调他深陷情欲挣扎，却对他的内心世界毫无深刻描绘，于伦霍尔演得再入戏，也注定不讨好。

彼得赛斯嘉饰演反派检察官。（互联网）

在剧外是他姐夫，剧中则成为敌人的彼得赛斯嘉，向来演技备受推崇，只是这回角色表面化呈现为卑劣病态、情绪外显之辈，同样大大减低作为反派检察官的威信。与此同时，对于挑起两个男人“战火”同时也是关键受害者的“卡洛琳”一角，剧中对她的性格、过往、动机等并无进一步刻画，以致于让她沦为被“物化”的花瓶，实属可惜。

其他女角倒是个个看来聪慧冷静，有情有义，却让人感觉似为了顺应好莱坞女权主义以及“非裔优先”的潮流。

旁枝太杂步调缓慢

这个当年可以在127分钟内说完的故事，如今被拉长成一集42至45分钟的八集剧，大卫凯利每集故弄玄虚刻意留下新疑点，直至第五集结束前才真正进入观众想看的法庭攻防战，旁枝太杂，步调缓慢。纵使附加了大量的回忆与妄想情境，渲染式呈现血腥和情欲情节，也难以牵动观众情绪。

至于第一集看似激烈的法政权斗，描绘仅仅点到即止，着墨太少，把原可进一步思索体制不公、政治腐败的情节，高高举起，轻轻放下，格局未免太小。尽管未知剧集结局是否和电影版相同，但凶手究竟是谁，观众已未必在乎。