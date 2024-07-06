陈晓37岁生日陪女星聚餐 陈妍希沉默无祝福

（北京讯）距离陈晓、陈妍希夫妇被曝婚变已经过去近一个月，尽管外界舆论滔天，但是无论是两位当事人还是双方的工作室都未对此作出任何回应。前者高调出席上海白玉兰盛典，与刘亦菲合体，后者则搭档零零后小鲜肉周柯宇出演网剧《狙击蝴蝶》，两人似乎都没有受到任何影响。

令人意外的是，5日陈晓37岁生日当天，不见他陪陈妍希，反倒是和另一名女星张佳宁聚餐登上了热搜。有狗仔拍到他身穿白色T恤、白色裤子，头戴帽子和口罩，聚餐到凌晨后坐车离开。大众从视频可以明显看到，陈晓和张佳宁没有亲密互动，只是正常的朋友聚餐。

原来张佳宁和陈晓是大学同学，当天也有其他人在，聚餐属于正常。反观陈妍希这边，其闺蜜林心如在某活动上被问到陈晓婚变一事，虽然强调不知道内情，但还是透露去年过年是陈妍希独自带着孩子，并没有看到陈晓的身影。

张佳宁被拍到在陈晓生日当天与他聚餐。（互联网）

陈晓生日 没有圈内人送上祝福

夫妻俩相信想要冷处理，但是爆料者一再放话两人婚姻出现了状况，加上两人有孩子，财产分割一般比较复杂。陈晓近几年才火起来，网剧《梦华录》更是圈粉无数，虽然颜值和演技不错，但是其为人一直很低调，与陈妍希婚后也鲜少秀恩爱。两人这次突然被曝婚变，外界第一反应都是“震惊”。

陈晓迎来37岁生日当天，其工作室卡点零点发文“愿你真诚书写的故事蓬勃璀璨，愿你热情浇灌的理想肆意生长”，并且放出了陈晓的生日照。照片中，陈晓身穿白色西装以及白色西装裤，梳着带刘海的发型，虽然没有笑容，但是颜值还是颇高。

除了卡点凌晨第一个送上祝福，工作室还在上午7时发布了陈晓过往作品合集，相当有诚意。值得注意的是，这一天并没有圈内人送上生日祝福，仅有其参与的《隐瞒之事》、《大生意人》以及《电影X的故事》官方微博有所表示，相比其他明星显得有些落寞。

陈晓（左）与刘亦菲在白玉兰盛典合体。（互联网）

陈妍希沉默 反映夫妻俩关系“不见得有多好”

陈晓与陈妍希结婚多年，虽然陈晓很少在公众面前提及自己的家庭和婚姻，但是陈妍希之前每逢男方生日，不仅会公开送上生日祝福，还会用心地卡点凌晨或者1314这样的特殊时刻。但是这次陈晓生日，陈妍希却没有任何表示，截稿前始终保持沉默。

按照网民的说法，陈妍希和陈晓刚刚被曝婚变，如果两人真的没什么问题，现下陈晓生日就是最好的澄清时机，只需要陈妍希开心送上生日祝福，陈晓再互动一下，婚变传闻不攻自破。但是这次陈妍希沉默，可见就算两人还没有领离婚证，关系也不见得有多好。

目前，既然陈晓和陈妍希都不想回应，外界只能给他们足够的空间。