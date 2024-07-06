Netflix韩综字幕Kimchi译成辣白菜 引爆中韩网民口水战

（综合讯）影音串流平台Netflix近日再惹争议，旗下一档名为《驻韩超富族》（Super Rich in Korea）的真人秀中，在5月首播的第六集节目，有一幕拍摄嘉宾一起制作“Kimchi”（韩式泡菜）的过程，没想到平台提供的中文字幕中，把它翻译成辣白菜，随即被人截图放上社媒引发热议。

此事最早被韩国电视台KBS报道，节目截图在网上引起讨论。任教于韩国诚信女子大学的徐垧德教授，甚至直接写信给Netflix，指责对方身为国际重要企业，应该要更敏感且小心处理这类敏感的文化名称问题。他还要求Netflix立即修正错误，以免全球观众对韩国历史与文化产生误解。

面对韩国方面的抗议，Netflix告诉韩媒，他们会尽快修正相关翻译。但同时强调，当初会在简体中文字幕上以“辣白菜”显示，主要只为了让使用简体中文字幕的观众，能更轻易理解影片中的食物与其背景，并没有故意造成误解的意图。

此事透过网络平台和媒体转发，很快传到中国大陆网民耳中，随即登上微博热搜榜第一名。大批大陆网民发文吐槽，认为跟串流平台抗议字幕翻译，根本是没事找事；甚至呼吁政府，停止出口山东大白菜到韩国，“看看他们还有没有意见”。

据报道，这位对字幕有意见的学者，本身也曾掀起不少争议，多年来不止一次对中国方面有关韩国文化或历史的翻译与记录有意见，多次在网上和大陆网民发生争执。