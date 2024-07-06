悲痛母患“食肉菌”病逝 张水发自我封闭三年

许久不露面的艺人张水发，日前无预警现身曹国辉的直播间进行直播带货，勾起本地观众的回忆杀。他也在节目中忆述过去拍戏的点滴，瞬间让不少网民想知道张水发这些年来为何“人间蒸发”？

记者星期五（7月5日）联络上张水发，请他细说从头！

人在马六甲的张水发说他1995年离开电视台后，就回到马来西亚两年，又去了中国六年，后来因为母亲病重，就退休，全职照顾妈妈，直到母亲去世才重回娱乐圈。

张水发在1988年加入新加坡广播公司（SBC，新传媒前身），演过不少剧集，代表作有《牛车水人家》和《甜梦》，也曾经主持过一系列节目，像《开心五重奏》《欢乐缤纷》等，也曾在马国旅游局，担任海外宣传影片制作总监。

提及毅然放下工作，全职照顾病重的母亲，张水发说：“母亲染上‘食肉菌’，躺在床上十多年，当初医生说她的寿命只有两三年，后来我在新加坡家庭医生协助下，将母亲送来就医，结果她的寿命延长了！”

尽管如此，母亲依然卧病在床，身为家中的独生子，张水发唯有放下演艺工作，当起全职看护员，全程照顾妈妈，直到她撒手人寰。

张水发说，那段日子非常艰苦，偶尔还陷入歇斯底里的状态，“我们不是富裕家庭，没有工作，没有收入，又得应付日常生活的开销，还有母亲的医药费，我几乎花光了我的积蓄，偶尔母亲闹别扭，不肯进食，也不吃药，因为重重的压力，我竟然向她发脾气”。

电话一端的张水发，语气感伤内疚，重复地说：“母亲走了之后，我回想，感觉自己很不孝......”

记者连忙安慰他，表示他当初的情绪是可以理解。

或许因为如此，母亲于2011年离世后，张水发一夜之间性情大变，天天躲在家中，与世隔绝，就连一日三餐也由邻居代劳！

“我把电话换掉，删除所有的联络，就连新马报章报道过我的新闻剪报也销毁，总之我不想见任何人，每天就躲在家中的角落哭。”

问他亲朋戚友是否曾开解他？

“刚开始有，但后来见我一意孤行，他们也就随我。”

张水发自我封闭了三年，记者问他后来又是谁伸出援手帮助他脱离困境？

“没有。就在母亲过世后的三年，我前往拜祭，就在向她磕头时，突然好像当头棒喝，我醒了过来，告诉自己不能再这样‘颓废’下去，于是决定振作。”

欲回狮城拍剧 赚钱养老

张水发想重归本地拍剧，他说：“不介意角色轻重，只想赚取养老费！”

好久不见的张水发，这次惊喜现身曹国辉的直播间，他说是一年前和带团到马六甲的洪昭荣和俞宏荣重逢，在他们的穿针引线下促成这次的机会。

问他是否很想再回电视台拍剧，毕竟他已经好多年未出演本地剧，而他的最后一部电视剧是2018年的马来西亚剧《我的老师娘》？

“想呀！但你知道啦，我是很被动的，希望有监制和导播看到我，找我回去。”

他重申若回去拍剧，不介意角色的轻重，他笑着说：“主要是赚取养老费！”