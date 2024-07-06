首次来新拍华语剧 马国艺人吴美錡献荧幕初吻

马国演员吴美錡出演新传媒剧集《巨舞霸》，也是她第一部本地华语剧，她还献出了荧幕初吻，自爆拍摄吻戏时是群戏，要被其他演员围观，怎知其他演员反应比她大！

吴美錡接受《新明日报》访问时，透露拍摄吻戏后发生的趣事，“我拍摄完毕后，就有同组演员告诉导演说这是我的荧幕初吻，导演却闹乌龙听成是我现实中的初吻，还激动得大喊怎么可以就这样夺走我初吻！”

她分享在马来西亚拍戏有较多限制，拍吻戏都是用远景，而不是如韩剧般嘴对嘴，“当初接到剧本以为没怎么样，到拍摄那天才发觉是来真的，结果亲了大概五、六次，有全景有特写，很庆幸和我演对手戏的朋友很绅士，不会让我觉得害羞”。

是否需要向现实中男友报备，美錡笑言男友很大方，“他说当演员就是有这种福利，还叫我享受不一样的人生，我就豁出去好好享受”，她还大赞对手戏演员嘴唇柔软。

《巨舞霸》围绕四个大尺码女孩组成舞团的故事展开，其他演员有林茜茜、郑颖与凯丽，而郑颖与凯丽更是为剧增重10公斤，但美錡却反其道而行，拍剧后反而变瘦了，还导致她接到监制来电，让她吃多些，以维持角色原有的身材。

至于变瘦原因，美錡认为是因这期间，几乎都是早上拍戏、晚上练舞，高强度运动让她身材线条变得比较明显。她也透露，在接拍《巨》时是舞蹈零基础，还常会成为团队“老鼠屎”，“幸好凯丽和郑颖很有经验，会耐心教导我和茜茜，大家一起练舞步、记舞步，一起跳10几次”。

曾想组大尺码女团

美錡直言，拍摄结束后反而彻底爱上舞蹈，会在回马国后继续学习舞蹈。“刚开始时的确很压力，从零基础在两个月内要把20几支舞蹈学好，肯定有不好的时候，可以调整的只有心态。巧的是拍戏途中看到脸书跳出一则回顾那年今天的帖子，原来我10几年前就写过想学跳舞，也要组大尺码女团，如今竟圆梦了。”