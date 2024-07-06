Celine Dion“嘴歪痉挛”震撼病发画面曝光 泣诉：非常羞愧

（洛杉矶讯）Celine Dion（席琳狄翁）因电影《铁达尼号》（Titanic）主题曲“My Heart Will Go On”走红，实力唱功深获歌迷喜爱。然而她在2022年底松口罹患罕病僵硬人症候群（SPS），为此取消巡演计划，专心与病魔对抗。日前她推出纪录片“I Am: Celine Dion”，透过影片呈现了她癫痫发作的震撼画面。

Dion在影片中毫不保留地纪录了她病症发作时的画面，没有删减掉任何画面，就是希望透过展示自己的经历，让更多人理解SPS这种疾病的严重性。影片中，可以看到某次Dion在录音后，癫痫发作而瘫痪，以及她的运动医学治疗师进行治疗的全过程。

某次发作时，Dion因癫痫发作而全身痉挛、抽搐，泪水止不住地流出，医生出手为她喷了药物后，她才获得缓解。Dion坦言：“每次发作我都感到羞愧，不知该如何表达，无法控制自己。”

Celine Dion病发情况令人心酸。（互联网）

乐观面对病魔

Celine Dion的纪录片收录了她的病程。（互联网）

纪录片导演Irene Taylor（伊琳泰勒）透露，拍摄过程有过挣扎，一度想停止拍摄帮助Dion，但对方要求保留完整的场景。

Taylor进一步说明，她知道发作的场景可能会让某些观众感到不适，并坦言：“对我来说也很难，但Celine看过这些画面，她认为如果能透过她的情况让更多人理解SPS这个病，这些画面就是有意义的。”

即使面对病魔，Dion仍然保持乐观，她在影片中也表达：“如果我不能跑，我就走路。如果我走不动，我就爬。”积极向观众传递正向的观念。