台女星游港用人民币结账 遭粗话谩骂羞辱

台湾女艺人谢忻5日在社媒分享近况，她1日飞去跟正在土耳其旅行的家人会合，在香港转机时，因为还有半天的空档，便入境香港。没想到她接下来会被人莫名其妙大骂连串粗话。

怀疑是用人民币结账惹事

她说，搭乘机场快线到了九龙站，在站内看到了熟悉的便利店，走进去拿了瓶矿泉水结账。由于身上港币有限，刚好有些人民币想设法用掉，据所知，许多店家是1:1收取人民币的，便问店员：“您好，请问我可以用人民币吗？”

店员回她：“可以的。”但就在她掏出人民币的同时，一名排她正后方的中年男子开始暴怒地对着她说话，但内容她似懂非懂，只能“感受到是冲着我来的满满恶意”。

她看见戴着眼镜的对方“直勾勾地瞪着我”，用非常高分贝的广东话、节奏很快速地一直开骂。“他离我非常近，我其实很不舒服。”谢忻说，她忍耐着用英语问对方“你在说什么”，但对方继续咒骂、逼近，让她感受到人身威胁。她提高声量问：“我须打电话报警吗？谁料对方似乎被激怒了，开口爆粗，骂完便往店外走去。

便利店内无人挺身而出

谢忻环顾四周，店里包括店员和客人大概有接近十人，但没有人挺身而出。她委屈地说：“这辈子从来没有在大庭广众下被这样辱骂过。”于是不知哪来的勇气，也气到发抖地也高分贝爆粗骂回去。

结果对方听见了，又再度从店外折返，对着她又是一阵英语粗话连发。谢忻说：“我不知道经店家同意使用人民币也可以引起这么大的反感，也不知道是否因适逢7月1日触动了某些人的敏感情绪。我问店员为什么不帮忙报警，店员低下头，没有回应。”她最后说自己心情大受影响，但也承认“回骂是我修养不好。”

网民在底下留言：“超商（便利店）真的很多这种带情绪的疯子”、“我好土，不知道香港可以用人民币耶”、“无论如何要先以保护好自己的人身安全为第一要件”、“这就是为什么大部分的人都不喜欢香港人的高傲态度……应该是被英国统治久了吧，多了莫名自认为的优越感”。