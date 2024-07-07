承欢记

娱家戏剧台（星和Ch855） 晚上8.00

主演：杨紫、许凯。出身上海普通人家的95后麦承欢，在母亲的催促下与男友辛家亮议婚。但在双方家境差异甚巨和家长过度介入等种种原因下，两人最终分手。麦承欢逐步挣脱母亲强势的关爱，并在工作上取得成就，得到了继祖母最看重的酒店经营任务。继祖母的亲孙、酒店经理姚志明，在与麦承欢的合作中相互了解，携手并进，感情慢慢升温。

监察 The Auditors

tvN（星和Ch824，新电信Ch518） 晚上9.15

Viu 7日上线

《监察》由申河均（左）与李正河主演。（Viu提供）

不正之风蔓延的建筑公司监察室，来了冷静的原则主义监察组长申车日（申河均饰），和感情丰富的年轻监察职员具韩秀（李正河饰），两人携手清除腐败。

夜限照相馆

娱家戏剧台（星和Ch855） 晚上9.45

主演：周元、权娜拉、刘仁秀、音文硕。讲述为逝者存在的鬼客专门照相馆的孤独摄影师徐奇周（周元饰），遇到守护他免于死亡的热血律师韩春（权娜拉饰），两人与阴森森的夜客们来往于生死之间惊险又奇妙的故事。

真爱有谱 Goyo

Netflix 已上线

《真爱有谱》的主角是患有自闭症的博物馆导游。（互联网）

阿根廷电影。患有自闭症的戈尤是梵高的忠实粉丝，他在布宜诺斯艾利斯的国立贝拉斯艺术博物馆担任导游，过着日复一日的规律生活。当他偷偷喜欢上博物馆的新警卫伊娃，他的生活开始出现变化。伊娃由于婚姻触礁，不再憧憬爱情。两人意外邂逅，不只发现了怎么去爱，也学会如何被爱。

南风·六堆：槟榔树荫下

Eazie TV·客家电视 晚上9.30

主演：徐丽雯、张敏瑛、许仁杰、黄梅惠。女牙医锺筱娣回台湾屏东县内埔家乡开业，陪伴痛失独子的父母。另一方面，锺母顾念家中田地无人继承，想要招赘而帮筱娣安排相亲，筱娣因此认识了从事槟榔业的阿超。筱娣慢慢看到阿超的另一面，开始对他另眼相看。以客家语和华语播出，附中文字幕。