上个月本地电影院刮起一阵“金孙旋风”,由泰国新晋导演Pat Boonnitipat执导的婆孙情温馨片《金孙暴富攻略》,在本地缔造新的票房纪录,影片票房至今仍持续发威。

片商嘉华院线透露,《金孙》从5月30日上映至7月3日,五周票房共526万元,已超越梁志强2017年卖座片《新兵正传4》(Ah Boys To Men 4)的505万元成绩,登上新加坡史上亚洲电影第八名。至于它能否打败韩片《尸杀列车》(Train To Busan)在2016年取得的535万元票房,则有待揭晓。

至于其他影片,迪士尼的《脑筋急转弯2》毫无悬念继续蝉联冠军,新上映的卖座惊悚片IP《噤界:入侵日》开画得利,排名第二。刘青云、吴镇宇时隔19年后,再于《谈判专家》中碰头,电影一上映即成功登上票房第六名,可见观众对资深戏骨飙戏的香港警匪动作片仍有期待。

2024年6月27日至6月30日票房排名



①(1)脑筋急转弯2(Inside Out 2)

②(新)噤界:入侵日(A Quiet Place: Day One)

③(2)金孙暴富攻略(How To Make Millions Before Grandma Dies)

④(3)小孩不笨3(I Not Stupid 3)

⑤(4)绝地战警:生死与共(Bad Boys: Ride or Die)

⑥(新)谈判专家(Crisis Negotiators)

⑦(5)加菲猫大电影(The Garfield Movie)

⑧(10)九死一省(10 Lives)

⑨(6)九龙城寨之围城(Twilight Of The Warriors: Walled In)

⑩(7)猛鬼大学3(Haunted Universities 3)