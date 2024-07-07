高台跪滑险变空中飞人 刘德华跟粉丝道歉

（上海讯）香港天王刘德华（华仔）的“今天…is the Day”巡回演唱会7月5日在上海起跑，首场演出期间，两度出现危险情况。

华仔在狭窄的3米高台上演唱《练习》时，其中一个动作设计是跪滑到高台边。不过，他没有把控好力道，双膝已滑出高台边悬空，所幸他身手敏捷，及时用双手按着高台两侧“刹车”。

华仔的双膝已滑出高台边悬空。（互联网）

另一幕，华仔未察觉升降台要下降，险出意外。透过观众拍摄的视频，可见华仔与女舞蹈员当时走到升降台，舞蹈员随升降台下降时，华仔才惊觉要把自己的脚踏回主舞台上。

华仔在7月6日的第二场演出上，主动提到前一晚跪滑的危险动作。他向观众道歉说：“对不起，昨晚（5日）做了一个非常危险的动作，我也没想到会那么滑，所以说声抱歉，希望大家谅解，可以吗？我是不小心，对不起，我会好好照顾自己。”有网民在微博上载视频，指华仔在第二场演出中已取消跪滑动作，只是跪在台上，未滑到台边。

被粉丝热情融化 四度落泪

华仔在两个半小时的演出中，献唱超过30首作品。他演唱《17岁》《如果有一天》《仍唱我的歌》及《掌声响起》时，一共四度落泪。

华仔被粉丝感动落泪。（互联网）

对于粉丝多年来的爱戴，华仔说：“我已经五年没开演唱会，今天（5日）终于跟歌迷见面了，心情好兴奋，但又好紧张，很久没试过这种感觉。一开始大家便跟我一起大合唱，歌迷一如既往的热情，大家好疼爱我，我好幸福，只要你们愿意听，我就用尽我力量去唱。”