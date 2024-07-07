李家兄弟同台颁奖 李铭顺“嫉妒”李铭忠身材

第26届台北电影奖颁奖典礼7月6日举行，李铭顺和李铭忠两兄弟同台担任颁奖人，揭晓最佳摄影于最佳视觉效果奖得主。两人在台上先礼后兵，分别以“李先生”和“李哥”问好后，李铭顺先“攻”，对双料入围的弟弟说：“你这两天心跳很快，要不要说一下此时此刻的心情？你放心，我不会妒忌你的。”

颁发最佳视觉效果奖之前，李铭忠问哥哥对视觉效果的看法。李铭顺回道：“我觉得你在《真（心）》的一天，衣服一脱，那个真的有节目效果……不，是视觉效果。老实说，这一点我蛮妒忌你的（身材）。”

李铭忠叫哥哥不要妒忌他，回了一句：“年纪相差，没办法！”

颁奖典礼开场前，李家兄弟接受媒体访问。（互联网）

颁奖典礼开场前，李家兄弟接受媒体访问。李铭顺谈到弟弟入围两个奖，说：“这是他的‘天花板’（指顶峰），要在一个影展入围两项很厉害，很替他开心，熬很久，这两年终于有成绩，有让我心情爆炸一下。”

李铭忠认为，哥哥还是比较厉害，“每次去他家，柜子里满满都是奖项。”

无缘北影奖 李铭忠再接再厉



李铭忠以电影《（真）新的一天》和《少男少女》分别入围最佳男主角和最佳男配角奖，最终无缘奖项。他7日凌晨透过经纪人回复《联合早报》说：“这一次能够入围两项，已经非常感觉得到评审和大家给我的支持了。我觉得之后就是要再接再厉。也谢谢台湾的影视圈能够给我这么多的机会。”

李铭忠6月接受早报访问时说，自己会有机会双料入围北影奖，对他而言已是很好的个人记录。